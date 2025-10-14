Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một "Em xinh" chính thức công khai nửa kia, chàng có hit gây bão toàn cầu

Thiện Dư

HHTO - "Em xinh" này khiến cư dân mạng thích thú khi công khai hình ảnh thân mật cùng bạn trai tin đồn, xác nhận mối quan hệ.

Sau Em Xinh "Say Hi", Saabirose là một trong những gương mặt trẻ được khán giả quan tâm. Đặc biệt, nữ rapper liên tục dính phải tin đồn hẹn hò cùng một cái tên quen thuộc khác của khán giả Rap Việt mùa 4, đó là 7dnight. Cả hai từng có thời gian thi chung Rap Việt, sau đó bùng nổ tin hẹn hò khi "nhà gái" tham gia Em Xinh "Say Hi". Giờ đây, một động thái của Saabirose lại khiến dân tình thích thú.

sabirose-1-6221-9328.jpg
518276859-1323620039127336-2421758277870981108-n.jpg

Cụ thể, Saabirose chính thức trở lại với ca khúc mới mang tên MAH BOI. Đăng tải MV trên YouTube, cô nàng gây xôn xao khi sử dụng khoảnh khắc 7dnight đang "thơm má" mình để làm ảnh đại diện. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Threads, được cư dân mạng cho là động thái công khai của cô và bạn trai tin đồn.

2-1049.jpg
1-993.jpg
Hình ảnh đáng yêu của Saabirose và 7dnight trong MV MAH BOI.

Trước đó, Saabirose và 7dnight thường xuyên hợp tác, đi chơi cùng và bị khán giả bắt gặp, chụp lại những lần bên nhau. Trong một video đăng tải trên trang TikTok của mình, 7dnight không ngần ngại chọn Saabirose là "Em xinh" yêu thích trong show và nhận về nhiều bình luận "chọc ghẹo" của đồng nghiệp.

6300957528975674502.jpg
7dnight công khai chọn Saabirose là Em xinh yêu thích.
hoi-ban-than-ngam-xac-nhan-chuye.jpg
Các đồng nghiệp chọc 7dnight và Saabirose.

Cùng tham gia Rap Việt mùa 4, cả Saabirose và 7dnight có hướng đi khá khác biệt. Saabirose (hay Trần Thùy Dương) vốn đã có danh tiếng trước đó với tài sáng tác (đứng sau ca khúc Hot Hòn Họt của Hương Giang). Tham gia Rap Việt, nữ rapper được 4 chọn và vào đội Suboi nhờ luật Nón vàng. Về sau, Saabirose được rapper Thái VG cứu vào vòng Chung kết.

Kết thúc Rap Việt, Saabirose tiếp tục gây chú ý khi tham gia Em Xinh "Say Hi". Cô nàng tham gia nhiều ca khúc gây sốt như Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, Gã Săn Cá, Easier, Duyên... và cũng xuất sắc lọt vào vòng Chung kết.

rapviettap3-1728179655-1324-1728.jpg
503492632-18515965726021728-7574970508220114035-n.jpg

Còn với 7dnight (hay Ngô Tuấn Đạt), anh chàng đã gây sốt từ tập 1 của Rap Việt mùa 4 bởi câu chuyện đời và đam mê Rap của mình. Vào đội của huấn luyện viên BigDaddy, 7dnight xuất sắc vượt qua từng vòng và lọt vào Chung kết.

Dù không giành giải nhưng sau chương trình, 7dnight gây bất ngờ khi sở hữu sản phẩm thành công nhất. Ca khúc Không Sao Cả của anh chàng trong vòng Bứt phá nhanh chóng tạo nên trào lưu gây sốt toàn cầu. Giai điệu "Quèn chá nà ning ning ning" được cư dân mạng lẫn nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm cả BTS hưởng ứng, góp phần giúp bài hát đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

aaa.jpg
khong-sao-ca9-edited-17398092157.jpg
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Saabirose #7dnight #Em Xinh "Say Hi" #Rap Việt #Rạp Việt mùa 4 #MAH BOI

