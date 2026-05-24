Một chạm trên NCB iziMobile, tối ưu thanh toán với ưu đãi hấp dẫn

Cùng với làn sóng số hóa đang diễn ra mạnh mẽ, xu hướng quản lý tài chính tự động, liền mạch và thuận tiện cũng ngày càng phổ biến và được ưa chuộng, đặc biệt với người dùng yêu thích trải nghiệm số và các giải pháp thanh toán hiện đại.

Người dùng 4.0 “chuộng” thanh toán không dùng tiền mặt

Trong vài năm trở lại đây, thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2025, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã gấp khoảng 28 lần GDP. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng 37,98% về số lượng và 14,22% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giao dịch qua Internet tăng 65,68% về số lượng và 28,85% về giá trị, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen tiêu dùng số.

Người dùng ngày càng “chuộng” các phương thức thanh toán không tiền mặt như chuyển khoản e-banking, thanh toán quét mã QR, thẻ tín dụng…

Trong xu hướng đó, thanh toán hóa đơn tự động cũng dần trở thành một phần của lối sống hiện đại nhờ tính tiện lợi và khả năng tự động hóa. Thay vì phải ghi nhớ từng mốc thanh toán hay thực hiện nhiều thao tác mỗi tháng, người dùng chỉ cần đăng ký một lần để hệ thống tự động trích nợ từ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để thanh toán các khoản chi định kỳ như điện, nước, internet, học phí hay cước điện thoại. Giải pháp này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn tránh tối đa tình trạng quên thanh toán khiến gián đoạn dịch vụ.

Bật thanh toán tự động trên NCB iziMobile, tận hưởng tiện ích, hoàn tiền 50%

Hưởng ứng chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt và đồng hành cùng khách hàng quản lý tài chính chủ động, thông minh, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile.

Theo đó, từ nay đến 31/12/2026, khách hàng lần đầu thực hiện thanh toán hóa đơn hoặc lần đầu kích hoạt tính năng thanh toán hóa đơn tự động trên ngân hàng số NCB iziMobile sẽ được hoàn ngay 50% giá trị giao dịch (tối đa 50.000 đồng). Chương trình áp dụng cho các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, điện thoại cố định, di động trả sau, Internet và truyền hình cáp,… , mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, tiết kiệm, liền mạch trên nền tảng số.

Quy trình đăng ký được thiết kế đơn giản và trực quan trên ứng dụng. Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng NCB iziMobile, chọn mục “Quản lý hóa đơn tự động”, tiếp tục chọn “Đăng ký thanh toán tự động mới”, lựa chọn dịch vụ cần thanh toán như điện, nước, Internet…, nhập thông tin theo hướng dẫn và xác thực giao dịch để hoàn tất. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ tự động thanh toán hóa đơn đúng hạn hàng tháng, giúp khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ mà không còn bận tâm đến việc thanh toán hóa đơn.

Khách hàng có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 150.000 đồng khi tham gia đồng thời hai chương trình ưu đãi của NCB

NCB cũng triển khai chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết duy trì thói quen giao dịch số. Theo đó, chỉ cần đăng ký thanh toán hóa đơn tự động và duy trì tài khoản có số dư bình quân tháng liền trước từ 1 triệu đồng/tháng, khách hàng cũng được hoàn ngay 50% giá trị hóa đơn, tối đa 100.000 đồng mỗi tháng.

NCB iziMobile – “ngân hàng số bỏ túi” cho cuộc sống hiện đại

Bên cạnh tiện ích thanh toán hóa đơn tự động, “ngân hàng số bỏ túi” NCB iziMobile đang ngày càng ghi điểm với người dùng nhờ nhờ loạt tính năng số đa dạng và thuận tiện như: chuyển tiền miễn phí, gửi tiết kiệm lãi suất ưu đãi, thanh toán qua mã QR, tự động sinh lời…

Đặc biệt, tính năng cho phép khách hàng mở thẻ tín dụng trực tuyến siêu tốc và nhận thẻ phi vật lý gần như ngay lập tức sau khi đăng ký để chi tiêu là một trải nghiệm tài chính liền mạch, thuận tiện rất được người dùng NCB iziMobile yêu thích.

NCB liên tục triển khai các chương trình ưu đãi trên NCB iziMobile, gia tăng lợi ích cho người dùng

Song song với việc nâng cấp trải nghiệm số, NCB cũng liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên NCB iziMobile nhằm gia tăng lợi ích cho người dùng. Điển hình như ưu đãi giảm ngay 20% giá vé dành cho khách hàng mua vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 trên ứng dụng đến hết ngày 11/7, hay chương trình “Giới thiệu bạn mới” với phần thưởng lên tới 450.000 đồng cho mỗi lượt giới thiệu thành công.

Trong thời gian tới, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho nền tảng số NCB iziMobile theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tự động hóa vận hành và số hóa hành trình khách hàng, qua đó, giúp người dùng tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, thuận tiện và liền mạch hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ và các ưu đãi mới nhất, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn , liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.