Morgan Plus Four - "Chiến binh" vĩ đại của cuộc cách mạng xe hơi thân gỗ

Gần một thế kỷ trôi qua, những chiếc xe mới nhất của Morgan dường như vẫn còn mang âm hưởng của thời kỳ những năm 1930. Sự độc đáo của những chiếc xe vẫn ngự trị trên từng chi tiết, đậm nét thủ công tinh xảo, khác xa với xe được lắp ráp trên dây chuyền hàng loạt. Morgan Plus Four là cái tên tiêu biểu trong cuộc "trường chinh vạn dặm" ấy.

Dòng xe thân gỗ Morgan tuy ít xuất hiện trước công chúng nhưng là cái tên không quá xa lạ với giới sưu tầm, đam mê sở hữu xe hơi Anh Quốc ở Việt Nam. Số lượng xe tại Việt Nam hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu thuộc các dòng Plus 4 và Aero SuperSports, mỗi khi lăn bánh trên đường phố những chiếc Morgan luôn để lại ấn tượng khó quên.

Trước đây, tập khách hàng truyền thống của Morgan là những doanh nhân ở độ tuổi 40-60, thành công và có bộ sưu tập xe hơi riêng, đam mê tốc độ, yêu thích sự đơn giản trong thiết kế vượt thời gian. Thì nay Plus Four đang khiến những khách hàng trẻ tuổi hơn mê mẩn, thậm chí rất nhiều khách hàng trong danh sách chờ chỉ ở độ tuổi 30. Vậy, Morgan Plus Four - Mẫu xe được mệnh danh là “chiến binh” vĩ đại của gia đình xe hơi thân gỗ có gì?

Plus Four là tên gọi mới cho Plus 4. Không chỉ đơn thuần thay số bằng chữ, Plus Four còn có rất nhiều cải tiến so với Plus 4 trước đây mà theo Morgan thì mẫu mới thay đổi đến 97%, mặc dù ngoại hình gần như không có sự khác biệt nhiều. Hãng xe Anh Quốc gọi Plus Four thế hệ mới là một cuộc cách mạng trong lịch sử của mẫu xe bởi những sự thay đổi diễn ra mạnh mẽ dưới “lớp áo” cổ điển đi cùng năm tháng.

“Vóc dáng quyến rũ” của Morgan Plus Four không thể nhầm lẫn với phần đầu xe dài, khoang cabin đặt lùi về phía sau với 2 chỗ ngồi, kính chắn gió dạng pop-up, đuôi xe ngắn và hốc bánh lộ ra ngoài. Trải qua gần 8 thập kỷ, chỉ có hệ truyền động và khung gầm của Morgan Plus Four là được tập trung làm mới để phù hợp với thời đại.

Morgan là thương hiệu ô tô vô tiền khoáng hậu khi có con đường phát triển khác xa rất nhiều so với phần còn lại của thế giới xe hơi. Nhưng chính điều đó lại tạo ra dấu ấn độc nhất chỉ có thể tìm được ở Morgan. Sau nhiều thập kỷ vẫn là kiểu dáng xe cổ điển đầy chất nghệ, khoang lái ngắn, tiết chế tối đa các thiết bị điện tử dư thừa và sản xuất thủ công hấu hết các chi tiết nội ngoại thất. Đặc biệt, tất thảy xe mang hiệu Morgan đều thừa hưởng chung một đặc điểm là sử dụng gỗ cây tần bì hong khô trên lò lửa làm khung. Thật kỳ lạ!

Sự thay đổi lớn nhất đến từ hệ thống khung gầm nhôm hoàn toàn mới có tên là CX-Generation. Nhẹ và cứng hơn rất nhiều là những gì người ta nói về CX-Generation, nó đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm lái của Plus Four. Mẫu xe thể thao này có thể lao vút đi với tốc độ tối đa lên tới 240 km/h cùng khả năng tăng tốc ấn tượng từ 0-100 km/h chỉ vỏn vẹn 4,8 giây. Chưa hết, mặc dù công suất và mô-men xoắn của chiếc Plus Four tăng tới 65% so với người tiền nhiệm nhưng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phát thải khí CO2 thấp hơn đáng kể.

Tất nhiên, cảm giác cân bằng và cảm giác lái ở vận tốc cao vẫn làm hài lòng các tay đua khó tính nhất. Khi xe tăng tốc bất ngờ hay đạt vận tốc cực đại, rất khó để cảm nhận được sự rung lắc như định kiến của nhiều người về một chiếc xe thể thao sản xuất thủ công.

Thoạt nhìn, xe Morgan có dáng vẻ già nua hàng trăm năm tuổi, nhưng bên dưới lớp vỏ cổ điển đó là động cơ và những chi tiết máy hiện đại bậc nhất. "Trái tim" của Morgan Plus Four và âm thanh đặc trưng của chiếc xe hoài cổ Anh Quốc có lẽ là một trong những điểm cộng khiến khách hàng xuống tiền để rước về garage của mình. Máy Plus Four là loại I4 dung tích 2 lít, công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Một Plus Four "quá khích" sẽ "xào, chẻ" trên các cung đường cao tốc khi chạy ở chế độ Sport và Sport Plus nhưng thật đủ dùng khi di chuyển trong phố nhờ hệ thống ống xả thể thao chủ động. Xe có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau.

Nếu như trước đây, những chiếc xe Morgan theo đuổi triết lý “Simple is the best” tối giản trong nội thất, thì giờ đây những nghệ nhân bậc thầy Anh Quốc đã có chiến lược mới để lấy lòng những vị doanh nhân có độ tuổi trẻ hơn. Họ cải tiến và mang hơi thở thời đại mới lên chính những “đứa con” mang tên Plus Four, nhưng ở mức tinh tế vừa đủ để không mất đi bản sắc của Morgan. Cụ thể, giờ đây chiếc xe “biểu tượng nghệ thuật cổ điển” ấy đã có cổng sạc USB, giao tiếp Bluetooth để chủ nhân có thể thả mình trong những giai điệu âm nhạc du dương, hứng khởi trên các con phố mùa thu hay cung đường ven biển lúc hoàng hôn.

Gần một thế kỷ trôi qua, sự độc đáo của những chiếc xe vẫn ngự trị trên từng chi tiết, đậm nét thủ công tinh xảo, khác xa với xe được lắp ráp trên dây chuyền hàng loạt. Đại diện thương hiệu Morgan từng nói với truyền thông: “Trong một thế giới có quá nhiều sự nhân bản, thì chế tạo thủ công chiếc xe Morgan như một lời tuyên bố về tính cá nhân, là hành động phản kháng lại thế giới đã quá phụ thuộc vào máy móc rô-bốt, là liều thuốc xoa dịu những con người đã kiệt quệ vì bị cuộc sống công nghiệp dày vò!”

Mẫu xe Plus Four hiện đã có mặt tại Việt Nam bởi nhà phân phối chính thức VOV Cars, Showroom Morgan Motor Việt Nam đặt số 3-5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Theo ông Nguyễn Phước DUy - C.E.O VOV Cars chia sẻ, VOV Cars cũng là nhà phân phối độc quyền của thương hiệu độ xe Brabus tại Việt Nam.