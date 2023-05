Mỗi ngày Novaland phải trả 50 tỷ đồng lãi vay ngân hàng

TPO - Tập đoàn Novaland vừa có đơn gửi đến Thường vụ Quốc hội kiến nghị xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Hiện tại, mỗi ngày Novaland và Novagroup phải trả trung bình 50 tỷ đồng do các dự án “đứng hình”.

Vướng do điều chỉnh quy hoạch

Tại Đồng Nai, Novaland đang là chủ đầu tư của 9 dự án - đây là các dự án thành phần của Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (gồm 3 dự án thành phần Khu dân cư Long Hưng, Khu đô thị Đồng Nai WaterFront, Khu đô thị Aquacity) và dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp cù lao Phước Hưng. Cả hai dự án này đều thuộc phân khu C4, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm mua lại, các dự án này đều đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, cấp phép xây dựng và trên thực tế Novaland cũng đã tiến hành việc đầu tư xây dựng công trình tại các dự án này. Tuy nhiên, gần hai năm qua việc phê duyệt các quy hoạch liên quan bị kéo dài khiến Novaland không thể thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để triển khai kinh doanh.

Cụ thể, đối với vấn đề về sự không đồng bộ giữa các quy hoạch chung, đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án này đã được UBND tỉnh Đồng Nai lần lượt phê duyệt trong năm 2012, 2014. Tuy nhiên, khi UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập và phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Biên Hòa theo quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014, các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Đồng Nai đã thiếu sót không cập nhật đầy đủ thông tin của các đồ án quy hoạch chi tiết các dự án nêu trên. Việc này cũng đã được UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo tại văn bản số 2044/UBND-KTN ngày 10/3/2023 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại thông báo số 26/TB-VPCP ngày 4/3/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã triển khai việc điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, khi tỉnh xin ý kiến thì Bộ Xây dựng đề nghị tuân thủ quy hoạch chung TP.Hòa được phê duyệt tại quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đang tổ chức, nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Biên Hòa đến năm 2045 để thay thế quy hoạch được phê duyệt trước đó. Vì thế, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 bị ách tắc, kéo dài.

Do đó, công ty đang phải tạm dừng triển khai xây dựng và kinh doanh tất cả các dự án. Sự việc này đã kéo dài gần hai năm, gây nhiều thiệt hại cho Novaland, nhà đầu tư, khách hàng và gây ra nhiều hệ quả xấu cho Novaland, xã hội.

Căn cứ các quy định liên quan, Novaland đề xuất Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu C4 trên cơ sở cập nhật hiện trạng và đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án nêu trên. Tiếp tục thực hiện thủ tục thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch ngay sau khi hoàn thành việc điều chỉnh mà không phải đợi đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Biên Hòa đến năm 2045.

Riêng đối với Novaland, cho phép công ty được lập và trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 song song với việc thực hiện phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu C4. Tiếp tục triển khai việc đầu tư xây dựng, bán hàng đối với các hạng mục phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt để thực hiện cam kết với khách hàng, có nguồn tiền để tiếp tục đầu tư thực hiện các dự án, từng bước tháo gỡ khó khăn.

Liên quan vấn đề bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nêu trên, việc UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết là hoàn toàn phù hợp với các quy định tại thời điểm đó. Căn cứ vào các quy định và thực tế Novaland đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất ở của các dự án, công ty kiến nghị không thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của các dự án để bố trí quỹ đất nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận đối với quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, cho phép Novaland tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà ở do đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Nợ xấu dây chuyền

Hiện nay các vướng mắc của Novaland tại các dự án nêu trên vẫn chưa được giải quyết, chưa có phương án tháo gỡ cụ thể và công ty chưa thể tiếp tục tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các dự án nêu trên. Điều đó dẫn đến nguy cơ đổ vỡ do không có dòng tiền hoạt động, ngân hàng vẫn khóa tất cả các nguồn tiền, kể cả doanh thu bán hàng và trừ dần vào lãi vay phát sinh. Mỗi ngày Novaland và Novagroup phải trả trung bình 50 tỷ đồng.

Đơn kiến nghị của Tập đoàn Novaland nêu, Novaland hiện là công ty đại chúng có hơn 60.000 cổ đông. Novaland khẩn thiết kiến nghị Chủ tịch Quốc hội xem xét, có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án tháo gỡ khẩn cấp vướng mắc tại các dự án nêu trên để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và tránh những hệ lụy xấu có thể xảy ra trong thời gian tới.

Nếu các vướng mắc của các dự án này không được tháo gỡ sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội do khách hàng khiếu kiện và có xu hướng tiêu cực do Novaland chậm hoàn thiện pháp lý theo cam kết. Nợ xấu ảnh hưởng dây chuyền đến các khách hàng, nhà thầu, doanh nghiệp, ngân hàng và ảnh hưởng đến đà phát triển kinh tế. Ảnh hưởng đến an sinh xã hội do mất hàng chục, hàng trăm ngàn công ăn việc làm của người lao động. Các dự án sẽ bị hoang vắng lâu năm vì tình trạng pháp lý kéo dài, lãng phí nguồn lực và tài sản của xã hội.