Mọi ngả đường đều dẫn tới Sân vận động Hàng Đẫy

Qua 22 kỳ Siêu cúp đã được tổ chức, CLB Hà Nội, CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần giành Siêu cúp, trong đó CLB Hà Nội và CLB Sông Lam Nghệ An cùng 3 có lần liên tiếp (CLB Sông Lam Nghệ An vào các năm 2001, 2002, 2003; CLB Hà Nội vào các năm 2018, 2019, 2020).