'Mỏ vàng' kinh doanh thương mại tại Meyhomes Capital Phú Quốc

Hệ sinh thái ở, du lịch, giải trí tiên phong, không ngừng được hoàn thiện thêm những giá trị mới tại Meyhomes Capital Phú Quốc giúp kinh doanh shophouse trở thành bài toán “mua một được mười” hấp dẫn khách hàng và nhà đầu tư.

Ngày 15/7/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện “Chia sẻ và kết nối tiềm năng kinh doanh thương mại Meyhomes Capital Phú Quốc”,được tổ chức bởi chủ đầu tư Tân Á Đại Thành – Meyland đã diễn ra thành công. Chương trình có sự tham dự và chia sẻ của các thương hiệu nổi tiếng sẽ vận hành tại đại đô thị như: The Mansions Group, TPLand, Yihe Tang Tea & Coffee, C-BrewMaster Craft Beer và AK Fitness & Yoga.

Phú Quốc đang mang một “vai trò kép” khi vừa là mũi nhọn của du lịch Việt Nam trong chiến lược vươn tầm thế giới, vừa là thành phố biển đảo đầu tiên được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Với định vị là một đô thị lõi, mục tiêu trở thành “hạt nhân” phát triển kinh tế - xã hội của đảo ngọc, bức tranh kinh doanh thương mại tại Meyhomes Capital Phú Quốc đã hoàn toàn thuyết phục khách hàng và nhà đầu tư có mặt tại sự kiện.

Cơ hội lấp đầy nguồn cung lưu trú thiếu hụt

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Kiên Giang xác định mục tiêu xây dựng Phú Quốc đạt đô thị loại I vào năm 2025, trở thành thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Đứng trước mục tiêu lớn đó, thành phố đảo trẻ Phú Quốc đang trong tiến trình từng bước hoàn thiện, mở ra nhiều dư địa phát triển cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội.

Đón trên 4 triệu khách/năm, thời gian lưu trú trung bình là 2.4 ngày - bằng phép tính đơn giản sẽ thấy đảo Ngọc phải cần hơn 10 triệu đêm nghỉ/ năm, tương đương hơn 14.000 phòng/ ngày. Thêm vào đó, mùa cao điểm, với lượng khách tăng gấp đôi, gấp ba bình thường, Phú Quốc ước tính sẽ phải có sẵn gần 30.000 phòng để đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú. Trong khi đó, theo thống kê, Phú Quốc hiện chỉ có khoảng hơn 20.000 phòng.

Thêm vào đó, Phú Quốc cũng là nơi có giá khách sạn trung bình cao nhất Việt Nam, ở mức 77 USD/đêm. Tuy nhiên, không kể đến những khách sạn hạng sang thì tại Phú Quốc hiếm có các hệ thống mini hotel, homestay mang bản sắc địa phương, được vận hành bài bản, chuyên nghiệp, đánh vào mong muốn và thị hiếu của du khách là khám phá văn hóa đặc trưng và thuần túy nhất của vùng đất mà họ đặt chân tới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Quang Trung - Người sáng lập The Mansions Vietnam, thương hiệu khách sạn sẽ vận hành tại Meyhomes Capital Phú Quốc cho biết: “Những mô hình mini hotel, homestay… mang bản sắc địa phương hiện nay còn rất nhiều dư địa để khai thác và phát triển. Đặc biệt, luôn đặt những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong cả thiết kế và vận hành, mô hình của The Mansions Group sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, tạo sự cân bằng bên cạnh những thương hiệu khách sạn 5 sao quốc tế tại “thủ phủ du lịch” Bãi Trường. Thêm vào đó, với vị trí chiến lược cửa ngõ An Thới và kết nối thuận lợi với phường Dương Đông cũng như các điểm du lịch nổi tiếng, Meyhomes Capital Phú Quốc là lựa chọn hàng đầu cho những mô hình lưu trú năng động”.

Đồng quan điểm trên, ông Lý Minh Hải - Giám đốc vận hành TPLand Việt Nam, đơn vị khai thác lưu trú tại Meyhomes Capital Phú Quốc chia sẻ thêm: “Định hướng trở thành một điểm đến trên hành trình khám phá đảo ngọc, được đầu tư hệ thống công trình điểm nhấn mang lại giá trị du lịch cao là yếu tố mà TPLand đánh giá cao, sẽ mang lại sức cầu lớn cho kinh doanh lưu trú tại Meyhomes Capital Phú Quốc”.

Kinh doanh đa ngành trong hệ sinh thái đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng

Nếu hầu hết các chủ đầu tư đến đảo ngọc để khai thác tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, để lại một “khoảng trống” lớn về phát triển đô thị đồng bộ thì sự có mặt của Meyhomes Capital Phú Quốc được xem là mảnh ghép hoàn hảo, lấp đầy khoảng trống còn thiếu đó. Meyland đã tiên phong kiến tạo một đại đô thị để ở hội tụ những giá trị đáng sống bậc nhất, làm tiền đề vững chắc cho một điểm đến du lịch hàng đầu đảo ngọc. Bản lĩnh tiên phong, mục tiêu bền vững thể hiện trong chiến lược “kép” của chủ đầu tư đã thiết lập tại đây một “hệ giá trị” khác biệt và “không thể sao chép”, khai mở thiên đường cơ hội cho kinh doanh thương mại.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Đức, Giám đốc Kinh doanh - Marketing Meyland cho biết: “Meyhomes Capital Phú Quốc đặt mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí hấp dẫn mà ở đó các nhà đầu tư sẽ được thỏa mãn nhu cầu về kinh doanh dịch vụ, khách du lịch thì tìm thấy thế giới đa trải nghiệm độc nhất và cộng đồng cư dân thế hệ mới sẽ tìm được lời giải cho bài toán định cư lâu dài”.

Đây là cơ hội để chủ sở hữu shophouse Meyhomes Capital Phú Quốc đầu tư kinh doanh hoặc cho thuê khai thác hàng loạt ngành nghề thời thượng vốn là "gà đẻ trứng vàng" tại những thị trường du lịch đình đám, từ lưu trú, F&B, Spa, thời trang, nghệ thuật cho đến du lịch - lữ hành…

Thông tin liên hệ:

Meyhomes Capital Phú Quốc - Thành phố tinh khiết lõi trung tâm đảo Ngọc

Được phát triển bởi thương hiệu quốc gia Tân Á Đại Thành

Website: https://meyhomescapital.vn/

Hotline: 096 869 9999

Email: meyhomes@tanadaithanh.vn

Văn phòng giao dịch Chủ Đầu tư:

Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa

Hồ Chí Minh: 30 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Kiên Giang: Phường An Thới, Tp. Phú Quốc