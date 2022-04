Mở rộng đường Âu Cơ, ba năm vẫn chưa xong: Do Bộ NN&PTNT “găm” hồ sơ?

TP - Lý giải nguyên nhân dự án cấp bách nâng cấp, mở rộng đường Âu Cơ 3 năm chưa xong (Tiền Phong ngày 19/3 đã có bài phản ánh), đại diện UBND thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho rằng, dự án bị chậm là do Bộ NN&PTNT đang “găm” hồ sơ. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện Bộ NN&PTNT lại đưa ra bằng chứng phủ nhận việc này.

Cụ thể, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, dự án cải tạo đường đê Âu Cơ đoạn từ nút giao với đường Thanh Niên đến cầu Nhật Tân được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông) thành phố Hà Nội thực hiện từ giữa năm 2017. Theo đó, cốt mặt đê được hạ và xây tường bao để thay đê đất bằng đê bê tông. Đến nay chủ đầu tư đã thực hiện việc mở rộng mặt đê sông Hồng đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến Yên Phụ, dài 1,1 km.

Cuối năm 2018, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục có văn bản thực hiện giai đoạn 2 đoạn Yên Phụ đến đường dẫn cầu Thăng Long dài 3,1 km. Về việc này, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, đoạn đê giai đoạn 2 tiếp giáp trực tiếp với mặt nước sông Hồng khi lên cao, khác với đoạn đê ở giai đoạn 1 (nằm sâu trong nội đô, nhà dân 2 bên bao phủ). Tính đến tháng 5/2021, Bộ NN&PTNT đã có 3 văn bản vừa cho ý kiến vừa thống nhất với phương án thi công của đại diện UBND thành phố Hà Nội. “Do vậy, không có chuyện Bộ NN&PTNT trì hoãn cho ý kiến, hoặc găm hồ sơ phương án thi công cải tạo, mở rộng mặt đê Âu Cơ”, đại diện Bộ NN&PTNN khẳng định với PV Tiền Phong.

Dẫn chứng 3 văn bản cho khẳng định trên, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, văn bản thứ nhất số 3899/BNN-PCTT được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ký ngày 5/6/2019, nêu rõ, Bộ NN&PTNT thống nhất với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về phương án thiết kế thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu đê bê tông cốt thép đê hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi (Yên Phụ) đến nút giao cầu Nhật Tân.

Tiếp đến, ngày 18/5/2020, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản thứ 2 số 3307/BNN-PCTT gửi UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến về việc chủ đầu tư khảo sát, tính toán thi công đảm bảo cho đê thoát lũ.

Ngày 22/4/2021 UBND thành phố Hà Nội có văn bản phản hồi, tại văn bản này thành phố Hà Nội đưa ra 2 phương án thi công và Bộ NN&PTNT đã thống nhất với một phương án của thành phố .

Đánh giá về việc trên, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, ngoài có ý kiến, phản hồi ngay các văn bản Hà Nội gửi, Bộ cũng chọn chính phương án kỹ thuật do UBND thành phố đưa ra để hoàn thiện công trình, do vậy việc dự án đến nay vẫn thi công chậm, chưa xong hoàn toàn do ở phía thành phố Hà Nội.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, mặc dù các văn bản trao đổi giữa thành phố Hà Nội và Bộ NN&PTNT về phương án kỹ thuật đã xong hơn 1 năm nay và chỉ ở 1 đoạn dự án (đoạn 3); tuy nhiên, hiện nay, cả công trường dự án (4 đoạn) cải tạo đường Âu Cơ hiện chưa có đoạn nào được thi công xong. Công trường thi công vẫn ngổn ngang, đang gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân 2 bên đường và người tham gia giao thông.