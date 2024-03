Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên mang ma túy, xác định số tiền giao dịch lên tới 25.000 tỷ đồng

TPO - Vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, đến nay Công an TPHCM đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can; thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng.

Triệt phá hơn 180 đường dây từ vụ 4 tiếp viên mang ma túy

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 28 (mở rộng) khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra sáng 27/3, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua tiếp tục được giữ vững ổn định.

Trong quý I, Công an TPHCM (CATP) đã tập trung triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 thực sự quyết liệt, đúng tính chất là cao điểm.

Ông cho biết, mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, quyết liệt hơn đã tạo ra khí thế tấn công trấn áp tội phạm liên tục, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Cùng với đó, nhiều đường dây tội phạm về kinh tế, ma túy hoạt động quy mô lớn, xuyên quốc gia bị triệt phá.

Trong quý I/2024, CATP đã khám phá 813 vụ với 2019 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng gấp đôi số vụ, số đối tượng bị bắt giữ trong cùng kỳ; thu giữ 15,63kg heroin, hơn 64kg cần sa và 249kg ma túy tổng hợp; thu giữ 14 khẩu súng và nhiều vật chứng có liên quan…

“Chỉ riêng vụ án liên quan đến 4 tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển ma túy từ châu Âu về TPHCM, đến nay CATP đã triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can và chúng tôi vẫn truy xét, thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch, mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng”, Thiếu tướng Hoàng cho hay.

Vẫn theo Thiếu tướng Mai Hoàng, song song với việc tập trung chặt đứt nguồn cung về ma túy, nhiều giải pháp giảm nguồn cầu đã được triển khai thực hiện, điển hình như triển khai kết quy chế phối hợp giữa CATP với Sở GD&ĐT thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, Luật Phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 – 2030 và kế hoạch phối hợp giữa CATP và Sở LĐ–TB&XH về tham mưu đề án phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 và kế hoạch xây dựng khu phố, ấp, xã phường, thị trấn không có ma túy.

“Trước đây kế hoạch là xây dựng xã phường, thị trấn không có ma túy, nhưng chúng tôi thấy TPHCM cần phải quan tâm đến khu phố, ấp không có ma túy”, ông Hoàng nói.

'Lần đầu tiên TPHCM ghi nhận 1 tuần không xảy ra cướp giật'

Đối với loại hình tội phạm đường phố, số vụ cướp giật tài sản đã giảm 21,69%, hầu hết được khám phá nhanh sau khi các đối tượng gây án với tỷ lệ đặt ra là 100% và lực lượng CATP coi những vụ cướp giật cũng như vụ trọng án. “Đến nay, chúng tôi mới đạt mức tiệm cận, 93,92%” - ông Hoàng nói, đồng thời cho biết, trước kia thống kê mỗi một tuần diễn ra rất nhiều vụ cướp giật nhưng trong tuần qua, lần đầu tiên TPHCM trong một tuần không có cướp giật.

Ông Hoàng cũng cho biết, CATP đề nghị xử lý nghiêm các lò độ chế xe, xử lý triệt để và yêu cầu cam kết đối với các điểm có nguy cơ, biểu hiện về tiêu thụ tài sản.

CATP cũng đã triệt phá 63 vụ và 115 đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen; trong khi đó tình trạng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản theo phương thức đe dọa, vu khống, khủng bố, tạt chất bẩn cơ bản không còn xuất hiện.

Đại án đăng kiểm đã được kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can theo đúng quy định, đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố đã đặt ra.

“Vừa rồi, cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát, Tòa án đã họp liên ngành và chúng tôi đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối với 254 bị can và kết thúc đại án đăng kiểm”, ông Hoàng nói.