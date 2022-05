Mở bán đợt đầu dự án Crystal City Phú Quốc – Meyhomes Capital trên trục đại lộ 62m

Dự án Crystal City - Meyhomes Capital Phú Quốc được chủ đầu tư “đo ni đóng giày” khi đặt vào vị trí ngay cửa ngõ pha lê của Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc trung tâm của bãi trường kéo hết Nam đảo . Dự án là m ột trong những khu vực hiếm hoi thuộc quỹ đất 6% dành cho đất ở đô thị có sở hữu lâu dài .

Shoptel Ruby toạ lạc trên trục đường huyết mạch 975 rộng 62m – 4 làn xe

Trục đường 975 rộng 62m với 4 làn xe ôtô khang trang, kết nối trung tâm du lịch mới Nam Phú Quốc tới các vùng, khu vực trọng điểm của Phú Quốc như phường Dương Đông, sân bay quốc tế Phú Quốc, Bãi Kem, Bãi Sao, phường An Thới, khu du lịch nổi tiếng nhà tù Phú Quốc… Toàn bộ hơn 4 triệu khách tới nghỉ dưỡng ở đảo Ngọc với sức tăng trưởng hơn 30% mỗi năm sẽ di chuyển trên trục đường này. Nhờ đó, con đường nhiều tiềm năng kinh doanh các dịch vụ giải trí, thương mại cần mặt đường rộng, không gian thoáng đãng để quảng bá sản phẩm như showroom ôtô, siêu thị điện máy, karaoke, văn phòng du lịch…

Nằm trên mặt tiền đại lộ An Thới – Cửa Lấp thuộc trục đường chính 975 rộng 62m, các căn nhà phố thương mại Crystal City của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành sở hữu 2 mặt tiền, với chiều rộng 6,5m, cao 5,5 tầng cùng diện tích sử dụng gần 600m2. Khách du lịch tới Nam đảo khi di chuyển trên đại lộ New An Thoi tới cáp treo Hòn Thơm dẫn ra Đảo thiên đường Hòn Thơm hay các công trình nghỉ dưỡng, các điểm tham quan trên tỉnh lộ 975 đều sẽ đi qua dãy nhà phố thương mại có mặt tiền nằm ngay trên đại lộ này.

Đại lộ trung tâm An Thới rộng 36m nối tiếp con đường tỷ đô

Con đường du lịch tỷ đô kéo dài từ đầu đến cuối Bãi Trường, xã Dương Tơ, rộng 36m, vỉa hè khoảng 10m. Trong ranh giới dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, một phần con đường tỷ đô được đặt tên là Đại lộ Trung Tâm An Thới. Vì sao được gọi là “du lịch tỷ đô”? Bởi lẽ nó dọc theo Bãi Trường với cát vàng biển xanh được yêu thích nhất nhì Phú Quốc, trải dài khu vực đất vàng, đắt đỏ nhất, giá trị bậc nhất đảo ngọc.

Và bởi vì dọc theo con đường này không thiếu bất kỳ thương hiệu khách sạn thuộc hàng top thế giới nào như Regent, Park Hyatt, Novotel, Pullman, Intercontinental, Sheraton, Soil by Melia, Wyndham, Sailing, Palm Garden… với tiêu chuẩn 5 – 6 sao. Bởi thế, Crystal City – Meyhomes Capital Phú Quốc là điểm đến mua sắm, lưu trú cho khách du lịch và nhân viên làm việc trong số lượng khu nghỉ dưỡng, khách sạn, vui chơi giải trí ở Bãi Trường.

Dự án Crystal City được bao bọc đường đại lộ hoàng hôn 30m

Đại lộ hoàng hôn kết nối thẳng ra tuyến đường ven biển Trần Hưng Đạo, thuộc khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ có tổng chiều dài 10,68 km, tổng diện tích quy hoạch 67,86 ha. Điểm đầu ở tại dự án của Công ty TNHH MTV Hồng An Bãi Trường, nơi này tiếp giáp với dự án của Công ty CP đầu tư Vinh Phát). Điểm cuối của dự án ngay tại Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (tiếp giáp với dự án của Công ty CP thực phẩm BIM). Đường ven biển Bãi Trường rộng 66 m, tính từ mép nước biển trung bình.

Các phân khu chức năng bao gồm hành lang bãi biển rộng 50 m tính từ mép nước bãi biển, dãy cây xanh rộng 10 m, đường giao thông rộng 6 m có hướng dốc về bãi biển. Hành lang bãi biển là bãi cát phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân và du khách như ngắm biển, tắm biển, thể thao trên cát… Dãy cây xanh tiếp giáp với các dự án sẽ được trồng các loại cỏ, cây xanh.

Con đường này nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí, ngắm cảnh biển cho dân địa phương và khách du lịch. Thêm vào đó, đường này góp phần tô điểm kiến trúc cảnh quan, hiện đại hóa khu vực ven biển Phú Quốc, hài hòa với quy hoạch tổng thể khu vực.

Dự án Crystal City – Thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông trên đảo

Dự án Crystal City còn thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện trên đảo như sân bay quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng du lịch của Phú Quốc cũng ngày thêm bài bản với sự hiện diện của các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Nam đảo. Theo quy hoạch, thị trấn An Thới tại Nam đảo đến năm 2030 sẽ là một trong 3 khu đô thị lớn nhất đảo Ngọc.

