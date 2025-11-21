Miss Universe 2025: Hoa hậu Hương Giang không lọt Top 30 chung cuộc

HHTO - Chung kết Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 21/11 tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang đã không được gọi tên vào Top 30 chung cuộc, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Chung kết Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 21/11 tại Bangkok, Thái Lan. Thời gian diễn ra Chung kết vào buổi sáng ngày thường nên không thu hút được sự chú ý nhiều của netizen Việt.

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong màn hô tên đầu chương trình với thần thái bình tĩnh, đầy tự hào.

Rất đông fan Việt đã sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang. Tuy vậy, dù đã vô cùng cố gắng ngay từ những ngày đầu tiên, Hoa hậu Hương Giang vẫn không được gọi tên vào Top 30 chung cuộc của Miss Universe 2025.

Trong đêm Bán kết trước đó diễn ra vào tối ngày 19/11, Hương Giang đã có phần trình diễn rất tự tin, phong thái điềm tĩnh, được hầu hết các chuyên trang nhan sắc dự đoán sẽ lọt Top 30 chung cuộc. Nhưng đáng tiếc, dự đoán này đã không thành hiện thực.

Hành trình 20 ngày tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh không chỉ được tạo nên bởi những màn trình diễn rực rỡ, mà còn bởi câu chuyện của sự nỗ lực không ngừng, tinh thần kiên cường và trái tim nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Hương Giang đến với Miss Universe 2025 không chỉ bằng nhan sắc, mà còn bằng tiếng nói của hy vọng, lòng nhân ái và sự thấu cảm dành cho những ai khao khát được lắng nghe và tôn trọng.Trên sân khấu quốc tế, cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch cùng tinh thần kiên cường, là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mềm mại nhưng mạnh mẽ, kiên trì theo đuổi giấc mơ và lan tỏa sức mạnh tích cực đến cộng đồng.

Dù không chạm tay đến vương miện, Hương Giang đã giành được điều quý giá hơn: Tình yêu, sự ngưỡng mộ và lòng tự hào của tất cả khán giả quê nhà.