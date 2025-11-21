Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Universe 2025: Hoa hậu Hương Giang không lọt Top 30 chung cuộc

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chung kết Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 21/11 tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang đã không được gọi tên vào Top 30 chung cuộc, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Chung kết Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 21/11 tại Bangkok, Thái Lan. Thời gian diễn ra Chung kết vào buổi sáng ngày thường nên không thu hút được sự chú ý nhiều của netizen Việt.

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong màn hô tên đầu chương trình với thần thái bình tĩnh, đầy tự hào.

huong-giang2.jpg
huong-giang1.jpg

Rất đông fan Việt đã sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang. Tuy vậy, dù đã vô cùng cố gắng ngay từ những ngày đầu tiên, Hoa hậu Hương Giang vẫn không được gọi tên vào Top 30 chung cuộc của Miss Universe 2025.

huong-giang9.jpg
huong-giang8.jpg
huong-giang5.jpg
huong-giang3.jpg

Trong đêm Bán kết trước đó diễn ra vào tối ngày 19/11, Hương Giang đã có phần trình diễn rất tự tin, phong thái điềm tĩnh, được hầu hết các chuyên trang nhan sắc dự đoán sẽ lọt Top 30 chung cuộc. Nhưng đáng tiếc, dự đoán này đã không thành hiện thực.

huong-giang4.jpg

Hành trình 20 ngày tại đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh không chỉ được tạo nên bởi những màn trình diễn rực rỡ, mà còn bởi câu chuyện của sự nỗ lực không ngừng, tinh thần kiên cường và trái tim nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Hương Giang đến với Miss Universe 2025 không chỉ bằng nhan sắc, mà còn bằng tiếng nói của hy vọng, lòng nhân ái và sự thấu cảm dành cho những ai khao khát được lắng nghe và tôn trọng.Trên sân khấu quốc tế, cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch cùng tinh thần kiên cường, là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mềm mại nhưng mạnh mẽ, kiên trì theo đuổi giấc mơ và lan tỏa sức mạnh tích cực đến cộng đồng.

huong-giang7.jpg
huong-giang6.jpg

Dù không chạm tay đến vương miện, Hương Giang đã giành được điều quý giá hơn: Tình yêu, sự ngưỡng mộ và lòng tự hào của tất cả khán giả quê nhà.

123.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Miss Universe 2025 #Hoa hậu Hương Giang #Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 #Thái Lan #sắc đẹp #nỗ lực #đấu trường sắc đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục