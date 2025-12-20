Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Phương Linh xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc Miss Cosmo 2025

HHTO - Chung kết Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2025 đã diễn ra tối 20/12 tại TP.HCM. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân tại Top 10 chung cuộc. Đây được xem là thành tích phù hợp với người đẹp.

Tối 20/12, đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Beauty Music Festival đã diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM), chương trình thu hút sự tham gia của gần 20.000 khán giả tại sân khấu cùng hàng triệu khán giả trong và ngoài nước theo dõi qua sóng truyền hình.

﻿top-20-9522.jpg
top-20-982.jpg

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh đã có những màn trình diễn tốt, nhận được nhiều lời khen của khán giả nhà. Cô được gọi tên vào Top 21 Miss Cosmo 2025. Đây là kết quả dựa trên đánh giá từ Ban giám khảo sau đêm Bán kết ngày 17/12.

Phương Linh tự tin, tràn đầy năng lượng trong phần trình diễn trang phục bikini.

top-10-8708.jpg

Nàng hậu tiếp tục được gọi tên vào Top 10 trong niềm vui mừng từ người hâm mộ.

Phương Linh lộng lẫy trong trang phục dạ hội. Người đẹp sải bước cuốn hút, tỏa sáng trên sân khấu Chung kết Miss Cosmo 2025. Phương Linh lựa chọn thiết kế dạ hội mang tên Ánh Trăng (Moonlight). Mẫu đầm là kết tinh trọn vẹn cho hành trình trưởng thành và tỏa sáng của Hoa Hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh. Nếu tại Miss Cosmo Vietnam 2025, Hoa Hậu Phương Linh mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình "săn Trăng", thì ở thời điểm này, ánh trăng đã thật sự hiện hữu, rõ nét và rực rỡ.

phuonglinh.jpg

Trong bốn tuần tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh trải qua chuỗi hoạt động kéo dài tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Đại diện Việt Nam duy trì phong độ ổn định xuyên suốt các phần thi và sự kiện chính thức như Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, Best in Swimsuit và T.E.A Cosmo Carnival, đồng thời chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế. Bên cạnh vai trò thí sinh, Phương Linh còn là cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Người đẹp ghi dấu ấn với thành tích Top 5 Best in Ao DaiTop 10 Cosmo Green Summit thông qua dự án Line2Life.

phuong-linh.jpg
phuong-linh.jpg﻿
phuong-linh.jpg
phuong-linh.jpg

Thành tích Top 10 chung cuộc của Phương Linh được đánh giá là phù hợp với sự thể hiện của cô. Dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 có rất nhiều gương mặt xuất sắc, không ít đại diện gây tiếc nuối vì không có mặt tại Top 10 chung cuộc.

123.jpg
