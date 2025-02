Minh tinh mặc trang phục NTK Việt lên nhận giải Grammy 2025

TPO - Nữ ca sĩ Alisha Gaddis đã mời Đỗ Mạnh Cường thiết kế trang phục cho mình, để cô xuất hiện lộng lẫy, thú vị trên thảm đỏ.

Sáng 3/2, lễ trao giải Grammy 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com (Los Angeles, Mỹ). Trong đó, giải thưởng album thiếu nhi xuất sắc năm nay đã thuộc về ban nhạc Lucky Diaz và The Family Jam Band với album Brillo, Brillo!.

Trên sân khấu nhận giải, Alisha Gaddis (thành viên sáng lập của Lucky Diaz và The Family Jam Band cùng với chồng là Lucky Diaz) diện trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường. Bộ váy có hai tông màu đen, trắng làm chủ đạo. Thiết kế được tạo điểm nhấn bởi những chi tiết hoa hồng 3D to bản, là một trong những dấu ấn đặc trưng trong thiết kế của Đỗ Mạnh Cường.

Alisha Gaddis đã trực tiếp liên hệ với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường để thực hiện trang phục cho cô tham dự lễ trao giải âm nhạc danh giá này với yêu cầu: sang trọng, độc đáo, kỳ lạ, tạo ra sự phấn khích, thú vị.

Thời gian qua, trang phục của Đỗ Mạnh Cường được nhiều ngôi sao quốc tế diện như Björk, Lily Collins, Jeannie Mai, Rachael Harris, Allyson Michelle Felix, R'Bonney Gabriel…

Alisha Gaddis hoạt động với tư cách một nghệ sĩ đa năng, khi vừa làm ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, nhà văn. Lucky Diaz và The Family Jam Band đã đoạt giải album thiếu nhi Latin xuất sắc tại giải Grammy Latin năm 2013. Năm 2019, ban nhạc đã giành được giải thưởng Grammy Latin thứ hai cho album Buenos Diaz dưới tên The Lucky Band.

Các album: Crayon Kids (2021) và Los Fabulosos (2022) đã được đề cử ở hạng mục album thiếu nhi hay nhất tại giải Grammy lần thứ 64 và 65. Ban nhạc đã nhận được Giải thưởng Vàng do Parent's Choice Foundation trao tặng, tôn vinh sự xuất sắc trong lĩnh vực giải trí dành cho trẻ em.

Gaddis đã đoạt được giải Emmy năm 2015 cho nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất, với tư cách là một thành phần của chương trình truyền hình song ngữ dành cho trẻ em Lishy Lou and Lucky Too trong khuôn khổ chương trình The Friday Zone trên PBS.