MIK Group với chiến lược hiện thực hóa phong cách sống hạng A

Không chỉ là câu chuyện về tỷ lệ hấp thụ ấn tượng mỗi khi ra mắt dự án, trên hành trình hơn 1 thập kỷ phát triển, MIK Group còn thuyết phục cả những khách hàng khó tính nhất ở sự chỉn chu, tỉ mỉ trong quá trình hiện thực hóa không gian sống chuẩn hạng A từ những giá trị bền vững.

Từ định hình phong cách…

Vài năm trở lại đây, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều dự án được quảng cáo là cao cấp, hạng sang nhưng tiêu chuẩn của phân khúc căn hộ này vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Người lấy giá bán làm chuẩn mực, người đánh giá dựa trên nội thất xa xỉ, tiện ích phong phú… Có đơn vị phát triển lại quan tâm tới nhu cầu tận hưởng, trải nghiệm trọn vẹn của khách hàng. Với các doanh nhân thành đạt, lãnh đạo cấp cao, người nổi tiếng… thì hạnh phúc chính là được sống tận hưởng trong một không gian tiện nghi, sang trọng – nơi mọi khoảnh khắc đều được nâng niu. Từ bữa sáng thư thái trong ánh bình minh dịu nhẹ đến những buổi tối thả mình thư giãn trong không gian đầy cảm hứng, thỏa mãn gu riêng của mỗi người. Và MIK Group là một trong số những đơn vị phát triển đã và đang hiện thực hóa không gian sống chuẩn thương gia ấy.

Điều dễ nhận thấy ở MIK Group trong hơn 10 năm qua là đơn vị phát triển này luôn có cách làm mới mình thông qua các sản phẩm cụ thể. Sau thành công của việc áp dụng các chuẩn cao cấp cho dòng căn hộ mang thương hiệu Imperia, MIK Group đã tiên phong định hình một khái niệm mới – phong cách sống hạng A tại dự án The Matrix One.

Đây là tổ hợp đầu tiên thuộc dòng sản phẩm căn hộ hạng sang mang tính chất điểm nhấn “Landmark” của MIK Group, tọa lạc ở vị trí trung tâm vô cùng đắc địa. Nếu The Landmark 81 là biểu tượng mạnh mẽ giữa một “rừng cao ốc” căn hộ trong khu đô thị nén Vinhomes Central Park bên bờ sông Sài Gòn; Saigon Centre là biểu tượng trên hai con đường sầm uất bậc nhất TP. Hồ Chí Minh – Pasteur và Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Lotte Center Hanoi là đài quan sát trên cao của Thủ đô thì tổ hợp The Matrix One được ví như biểu tượng của chất sống sang, đẳng cấp nhất khu vực phía Tây Thủ đô.

Với dòng sản phẩm “Landmark”, MIK Group phát triển dựa trên bộ tiêu chuẩn được thiết kế riêng biệt, đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa là các doanh nhân, lãnh đạo cấp cao, chuyên gia nước ngoài, tầng lớp giàu có, người nổi tiếng... Sản phẩm này được may đo từ quá trình nghiên cứu những xu hướng văn minh về phong cách sống toàn cầu kết hợp với thói quen, văn hóa và mong muốn của người Việt về chốn an cư mơ ước. Mọi chi tiết của Dự án đều được nhà phát triển đầu tư một cách tỉ mỉ, chỉn chu với chất lượng cao nhất… khiến mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi an cư mà còn giúp gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững.

… Đến hiện thực hóa không gian sống chuẩn hạng A

Khi khái niệm “phong cách sống hạng A” còn khá lạ lẫm với nhiều người thì tại The Matrix One, MIK Group đã hiện thực hóa thành một biểu tượng của giới nhà giàu tại phía Tây Hà Nội với một quy trình khép kín từ vị trí, kiến trúc, mật độ căn hộ, tầm view, tiện ích cảnh quan đến loại hình căn hộ, tiêu chuẩn bàn giao. Tất cả đã tạo nên chuẩn mực hạng A cho không gian sống ở cả 3 tiêu chí: sức khỏe, an ninh và tiện ích đặc quyền.

Được bàn giao từ năm 2022, hiện tại The Matrix One vẫn được đánh giá là dự án sang trọng có kiến trúc đẹp nhất và sở hữu vị trí đắt giá nhất trên tuyến đường Lê Quang Đạo. Tại Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2020, The Matrix One đã vinh dự được trao giải “Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á”. Dự án sở hữu hàng trăm tiện ích nội – ngoại khu đa đạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, với chuẩn hạng A, các căn hộ tại đây đều mang giá trị độc bản mang đậm dấu ấn của chủ nhân với tầm nhìn panorama “triệu đô”, kính Low-E vô cực chạm sàn tối ưu không gian sống…

Hai tòa tháp cao 43 tầng The Matrix One nằm trong tổ hợp đa tầng tiện ích hạng A có quy mô hơn 248.000m2. Tổ hợp này là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách xa hoa, sầm uất của mô hình “thành phố trong lòng thành phố” và không gian yên bình, thư thái như nghỉ dưỡng. Tổ hợp gồm các tòa tháp căn hộ, khu shophouse, trường học quốc tế và công viên 14ha ở đối diện…

Được biết, hiện đơn vị phát triển MIK Group và Chủ đầu tư đang gấp rút chuẩn bị cho việc triển khai dự án The Matrix One giai đoạn 2 với tổng diện tích gần 1,6ha, gồm 2 tòa tháp cao 37 và 44 tầng, dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường 975 căn hộ cao cấp trong năm nay. Đây được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho không gian sống chuẩn thời thượng của tổ hợp đa tầng tiện ích hạng A phía Tây Hà Nội.

Song song với chiến lược hiện thực hóa phong cách sống hạng A với biểu tượng giàu có ở phía Tây Hà Nội, tại khu vực phía Đông, đơn vị phát triển này cũng định hình một chuẩn mực sống mới dành cho những cư dân toàn cầu với phiên bản cao cấp nhất của thương hiệu Imperia –Imperia Signature Cổ Loa.