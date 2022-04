Miền Trung, Tây Nguyên đón thêm đợt mưa lớn

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 3-6/4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên lại xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguyên nhân do ảnh hưởng của đới gió Đông rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa.

Từ Phú Yên đến Khánh Hòa, mưa bắt đầu từ đêm 3/4, kéo dài đến 6/4 với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ Quảng Ngãi đến Bình Định mưa bắt đầu lúc rạng sáng 4/4 đến 5/4 với tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam mưa cũng bắt đầu từ gần sáng 4/4, kéo dài hết ngày 5/4 với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Tây Nguyên mưa tập trung trong hai 4-5/4 với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Trước đó, từ 31/3 đến 2/4, miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra một đợt mưa rất lớn, hiếm gặp, dị thường trong tháng 3 do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển Đông. Nhiều kỷ lục mưa tháng 3 đã được thiết lập ở miền Trung như A Lưới (Thừa Thiên Huế) lượng mưa ngày 31/3 là 256mm (kỷ lục cũ là 96mm vào năm 2015), Quảng Ngãi là 218mm (kỷ lục cũ là 124mm vào năm 1991), An Nhơn là 136mm (kỷ lục cũ là 36mm vào năm 2010). Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tháng 4 là thời điểm giao mùa, trên hầu khắp cả nước thường xuất hiện các đợt mưa dông chuyển mùa, mưa dông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.