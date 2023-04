Miền Trung sắp đón nắng nóng diện rộng, miền Bắc mưa lớn

TPO - Từ ngày mai (2/4), các tỉnh miền Trung có nắng nóng cục bộ, từ ngày 3/4 có nắng nóng diện rộng. Miền Bắc đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa, vùng núi cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên ngày mai (2/4), khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng cục bộ.

Từ ngày 3-5/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong thời gian từ ngày 3-5/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng năm nay đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Trước đó từ ngày 21-24/3, miền Bắc và miền Trung đã đón một đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục chưa từng có trong tháng 3. Dự báo từ nửa cuối tháng 4, nắng nóng gia tăng về cường độ và tần suất.

Trong khi đó tại các tỉnh miền Bắc, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay đến đêm mai (2/4), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các khu vực khác của miền Bắc trong hai ngày tới tiếp tục nhiều mây, có mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù, trời nồm ẩm. Dự báo khoảng ngày 4-5/4, miền Bắc hửng nắng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng. Ngay sau đó, khoảng từ đêm 5/4, miền Bắc lại đón mưa dông.

Tại Nam Bộ trong nhiều ngày tới tiếp tục có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.