Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng

TPO - Không khí lạnh có cường độ khá mạnh kết hợp địa hình đón gió sẽ gây mưa lớn cho khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hoà từ đêm 22/2, kéo dài nhiều ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 23/2, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ khoảng đêm 22/2 đến ngày 25/2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hoà có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Cùng với mưa dông, thời gian này, các tỉnh Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, khu vực Đà Nẵng đến Bình Định cũng chuyển lạnh do không khí lạnh lấn sâu và có xu thế lệch đông.

Trước khi đón mưa dông do không khí lạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trong hai ngày 21-22/2 có mưa nhỏ rải rác, khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa rào rải rác.

Miền Bắc trong hai ngày 21-22/2 tiếp tục chìm trong mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Thời gian này, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với đặc điểm là nền nhiệt thấp cả ngày lẫn đêm, duy trì ở ngưỡng thấp từ 15-18 độ, vùng núi cao thấp hơn.

Dự báo từ đêm 22-24/2, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có xu thế lệch đông nên miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 25-26/2, trời có sương mù và sương mù nhẹ, đồng thời có mưa rào rải rác vào sáng, sau đó trưa chiều trời nắng.

Về nhiệt độ, từ khoảng đêm 23-25/2, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ khoảng ngày 27/2, trời chỉ còn rét đêm và sáng sớm.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối ngày 22/2 đến ngày 23/2 cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Những tháng đầu năm 2025, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động mạnh, kết hợp với hoạt động của các nhiễu động ở Nam Biển Đông, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có nhiều đợt mưa trái mùa. Trong đó tại TPHCM đã xảy ra mưa kỷ lục vào đêm 12/2, rạng sáng 13/2.