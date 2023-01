Miền Trung mưa dữ dội, cảnh báo nguy cơ lũ lụt, ngập úng

TPO - Mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành miền Trung, dự báo gây lũ trên các dòng sông, nguy cơ cao xảy ra ngập úng diện rộng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (5/1), khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 14h chiều nay có nơi trên 40mm như Sông Hinh (Phú Yên) 78.6mm, Vạn Phước (Khánh Hòa) 55.8mm, Ea M Doai (Đắk Lắk) 48.0mm.

Dự báo từ đêm nay đến sáng ngày 7/1, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 7/1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần.

Trong đó, mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận với lượng mưa từ tối nay đến trưa 7/1 từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam mưa từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và Tây Nguyên mưa từ 30-70mm, có nơi trên 80mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ nay đến 7/1, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ)1, các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1. riêng trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa dao động ở mức BĐ1-BĐ2 (do ảnh hưởng của công trình thủy lợi).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với lũ lên trên các dòng sông nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp tại các tỉnh Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ đêm nay đến ngày mai (6/1), do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, khu vực Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày mai trời chuyển sang rét khô với hình thái đặc trưng là buổi sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo từ mai, nền nhiệt miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm nay với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.