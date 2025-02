Miền Trung hứng chịu mưa lớn trái mùa hiếm gặp

TPO - Dự báo trong đêm nay đến ngày mai (23/2), khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa có thể tới hơn 100mm. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa to cục bộ vào chiều tối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và có xu thế lệch Đông, từ sáng đến chiều nay (22/2), khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7-15h chiều nay có nơi trên 35mm như Hòa Xuân Nam (Phú Yên) 38.4mm, Đập Đầu Mối-Đá Đen (Khánh Hòa) 45.6mm. Dự báo trong đêm 22 và ngày 23/2, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay và chiều tối mai (23/2) cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở nơi trũng, thấp. Dự báo tình hình mưa ở các tỉnh Nam Trung Bộ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Đợt mưa này có thể kéo dài đến khoảng ngày 25/2. Từ sáng 26/2, trời tiếp tục mưa nhưng giảm về cường độ. Từ 27/2, mưa giảm. Khu vực từ Nghệ An đến Huế trong các ngày 23-25/2 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét. Tại miền Bắc, từ khoảng gần sáng ngày 23/2, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Từ đêm 23/2, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ, Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ, Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ. Khu vực Hà Nội từ đêm 23/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 15-18 độ. Từ 27/2, trời ấm dần lên. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây nên từ ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ, làm tăng thêm cảm giác buốt giá. Đợt rét này ở miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng 26/2. Từ 27/2, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.