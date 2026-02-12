Được miễn phí tàu điện, người Hà Nội trải nghiệm Tết kiểu mới

TPO - Tết năm nay, người Hà Nội có thêm một lựa chọn để đi lại “nhẹ ví, đỡ tắc đường” khi Hà Nội Metro miễn phí vé suốt 9 ngày, từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026.

Chiều tối 12/2, ga Cát Linh đông hơn thường lệ. Chị Nguyễn Thu Hà (quận Đống Đa) vừa dắt cậu con trai 8 tuổi xuống sân ga, cười nói: “Năm nay, nhà tôi quyết định đi tàu điện lên phố đi bộ, vừa đỡ tắc đường lại có thể cho bọn trẻ trải nghiệm không khí Tết kiểu mới”. Trên tay chị, chiếc điện thoại đã mở sẵn ứng dụng Hà Nội Metro, nơi hiển thị dòng thông báo miễn phí vé trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Theo kế hoạch của Hà Nội Metro, từ ngày 14/2 đến hết 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), hành khách sẽ được miễn phí 100% giá vé lượt khi đi hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Vé có thể lấy trực tiếp tại quầy hoặc qua ứng dụng, giúp việc di chuyển trong những ngày cao điểm Tết trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hà Nội Metro miễn phí vé 9 ngày Tết. Ảnh: Lộc Liên.

Với anh Trần Minh Quang - một nhân viên văn phòng ở Hà Đông - thông tin này đến đúng lúc. “Mấy năm trước, cứ Tết là ngại ra đường, vì tắc và gửi xe khó. Năm nay có tàu điện miễn phí, chắc gia đình tôi sẽ đi thăm họ hàng bằng metro cho tiện”, anh nói khi đứng chờ chuyến tàu vào lúc chiều tối.

Không chỉ miễn phí vé, lịch vận hành dịp Tết cũng được điều chỉnh linh hoạt theo từng ngày. Những ngày cận Tết, tàu chạy sớm và muộn hơn để phục vụ nhu cầu đi lại, có hôm kéo dài tới 2h sáng. Trong các ngày mùng 1, mùng 2, khung giờ khai thác gọn hơn nhưng vẫn giữ tần suất đều, khoảng 10 phút một chuyến, đủ để người dân thong thả đi lễ, du xuân mà không phải chờ đợi lâu.

Ở khu vực ga La Khê, bác Nguyễn Văn Hòa (62 tuổi) lần đầu tiên quyết định bỏ xe máy để đi tàu điện Tết này. “Con cháu bảo đi thử cho biết. Được miễn phí vé, coi như đi chơi Tết". Bác Hòa cho biết thêm, mấy năm nay giao thông Hà Nội đông đúc, nếu tàu điện ngày càng tiện lợi thì người lớn tuổi như bác cũng sẵn sàng thay đổi thói quen.

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, việc miễn phí vé trong 9 ngày Tết được xem như “món quà đầu Xuân” dành cho người dân và du khách. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ đi lại dịp cao điểm, mà còn khuyến khích mọi người làm quen hơn với giao thông công cộng, góp phần giảm áp lực cho đường phố trong những ngày lễ.

Lượng người đi metro dịp cuối năm đông hơn hẳn, vì thuận tiện và đỡ tắc đường. Ảnh: Lộc Liên.

Tương tự Hà Nội Metro, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Phạm vi áp dụng: 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn Thủ đô. Thời gian áp dụng trong 9 ngày, từ ngày 14/2 (thứ Bảy) đến hết ngày 22/2 (Chủ Nhật). Theo đó, hành khách được phát vé lượt miễn phí theo mệnh giá của tuyến.