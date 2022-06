Miền núi phía Bắc mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

TPO - Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng vì dự báo từ hôm nay (6/6), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, ở khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thuỷ văn quốc gia, từ ngày 6-7/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm.

Dự báo lượng mưa tích lũy 24h ở vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày đến hết đêm 6/6 phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm; từ ngày 7/6 đến hết hết đêm 7/6 phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thuỷ văn quốc gia nhận định đây là đợt mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các địa phương cần sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, thiên tai ở nước ta diễn biến rất bất thường. Cả nước đã xảy ra 70 trận mưa lớn, 74 trận dông lốc, 24 vụ sạt lở bờ sông, 107 trận động đất và 2 đợt rét đậm, rét hại khiến 61 người chết, mất tích, 35 người bị thương; 121 nhà sập, 2.372 nhà hư hỏng, tốc mái; 166.452ha lúa, hoa màu ngập úng, thiệt hại; 17.439 con gia súc, 42.293 con gia cầm bị chết... Thiệt hại về kinh tế ước khoảng 3.875 tỷ đồng.