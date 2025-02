Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đối với ông Nguyễn Văn Được

TPO - HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa X đối với ông Nguyễn Văn Được do chuyển công tác.

Ngày 20/2, HĐND tỉnh Long An khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề) năm 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An và thống nhất để ông Nguyễn Văn Được thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Long An khoá X, nhiệm kỳ 2021–2026, do chuyển công tác theo sự phân công của Bộ Chính trị.

Trước đó, chiều 19/2/2025, ông Nguyễn Văn Được nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đồng thời chỉ định ông Nguyễn Văn Được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.