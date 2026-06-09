Miễn lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô điện đến hết năm 2030

TPO - Theo Nghị định của Chính phủ, ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202/2026 ngày 8/6 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022 ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, lần sửa đổi này quy định với ô tô điện chạy pin, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030 sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Ô tô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022.

Nghị định quy định ô tô điện chạy pin trong 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích sử dụng xe ô tô điện chạy pin, ngày 28/2/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2025 sửa đổi Nghị định số 10/2022, theo đó, kéo dài thời gian áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đến hết tháng 2/2027.

Quá trình triển khai thực hiện mức thu lệ phí trước bạ 0% đối với xe ô tô điện chạy pin thời gian qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành, có tác động đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ô tô điện chạy pin; tác động đối với môi trường không khí và tác động đối với thu ngân sách nhà nước.

Việc kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030 góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường.