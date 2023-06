Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (20/6), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Tây Hiếu (Nghệ An) 38.1 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.7 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37.6 độ.

Dự báo trong ngày 21-22/6, miền Bắc có nắng nóng, riêng khu vực Đồng bằng và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Cũng trong hai ngày 21-22/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện như địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/6. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong hai ngày 21-22/6 có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Từ đêm 22 đến ngày 26/6, miền Bắc sẽ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, riêng thời kỳ từ 23-25/6 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.