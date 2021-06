Miền Bắc liên tiếp đón mưa dông, mát mẻ từ nay đến giữa tháng 6

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (4/6), ở khu Tây Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa đo được (từ 19h ngày 4/6 đến 3h ngày 5/6) ở một số nơi như Nậm Tăm (Lai Châu) 64mm, Pắc Ma (Lai Châu) 58,2mm, Thu Lũm (Lai Châu) 57mm, Mường Lay (Điện Biên) 53,6mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên chiều tối và đêm nay (5/6), ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngay sau đó, từ đêm 6/6 đến ngày 11/6, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng đêm 6 và ngày 7/6, từ ngày 9-11/6 có khả năng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có khả năng xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Sau đó khoảng 12-14/6, miền Bắc mưa giảm về cường độ nhưng trời mát mẻ, vẫn có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, từ nay đến hết tháng 6, miền Bắc có thể đón 2-3 đợt nắng nóng, thời gian tập trung vào nửa cuối tháng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết dịu mát từ nay cho đến khoản 7/6, riêng chiều tối và đêm 6-7/6 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 8/6, nắng nóng quay trở lại các tỉnh này và gia tăng về cường độ với nhiều nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt những ngày sau đó.

Các tỉnh miền Trung tiếp tục đón nắng nóng gay gắt cho đến giữa tháng 6.

Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên từ nay cho đến giữa tháng 6, do chịu tác động của rãnh áp thấp và hiệu ứng phơn mạnh nên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ. Chỉ số tia UV ở mức gây hại rất cao với sức khỏe con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Khu vực Hà Nội chiều tối nay (5/6) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối ngày 6-11/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng đêm 6 và ngày 7/6 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-14/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết Hà Nội mát mẻ cho đến giữa tháng 6.