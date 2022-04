Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh

TPO - Vào ngày 15/4, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống miền Bắc. Tiếp đó vào ngày 16/4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, nền nhiệt giảm, trời mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 15/4, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu khiến trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nền nhiệt giảm nhẹ.

Sau đó, khoảng ngày 16/4, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn, gây mưa rào và dông cho toàn miền Bắc, trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày 17/4 sau giảm mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc vào đêm và sáng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng giảm từ ngày 15 đến 17/4, trời chuyển lạnh. Riêng ngày 18/4, trời có khả năng chuyển rét. Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 15-16/4, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 22-28 độ C. Từ 17/4, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 20-23 độ C, trời nhiều mây, có mưa dông. Đến ngày 18/4 trời còn mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-24 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông rải rác từ khoảng ngày 16-18/4, nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến đầu tháng 5, miền Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh cuối mùa chủ yếu gây mưa rào và dông, trời chỉ chuyển lạnh hoặc chuyển rét trong thời gian ngắn. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh do sự tranh chấp của hai khối khí trái chiều trong thời điểm giao mùa.

Ngay sau đợt mưa dông 17-18/4, khoảng ngày 20/4, do hội tụ mực 5000m nên khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, những ngày tới tiếp tục có mưa chuyển mùa, cục bộ có mưa rào vào chiều tối, ngày nắng, riêng từ ngày 14-16/4 do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Dự báo từ nay đến 20/4, tổng lượng mưa (TLM) tại khu vực Tây Bắc phổ biến 150-250 mm, khu vực Đông Bắc phổ biến từ 100-200 mm, khu vực Trung Bộ phổ biến 70-130mm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến từ 80-170mm.

Cũng trong những ngày tới, nắng nóng đầu mùa có thể xảy ra cục bộ tại khu vực Tây Bắc và Trung Bộ, gần nhất là ngày 13/4, sau đó tạm giảm. Dự báo năm nay nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn trong tháng 5 tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên đợt nắng nóng sẽ không kéo dài và gay gắt.