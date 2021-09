Miền Bắc đón đợt mưa dông lớn dài ngày từ đêm nay

TPO - Từ đêm nay, miền Bắc đón một đợt mưa dông lớn, có thể kéo dài đến hết tuần này, sang đầu tuần tới, trong đó vùng núi xuất hiện mưa rất lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (16/9), áp cao cận nhiệt đới đang suy yếu và rút dần ra phía Đông. Hội tụ gió trên cao 1500-3000m hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa tây áp cao cận nhiệt đới suy yếu, sau tăng cường và lấn về phía Tây, kết hợp với hội tụ gió trên cao phát triển dần lên đến 5000m nên đêm nay và ngày mai (17/9), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ đêm mai (17/9) đến ngày 20/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 300mm/đợt. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến ngày 20/9 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Cơ quan khí tượng nhận định, sang tháng 10, miền Bắc vẫn xuất hiện nhiều đợt mưa dông, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%, riêng khu Tây Bắc và Việt Bắc ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước đó, theo ghi nhận của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, đợt mưa lớn kéo dài trong các ngày từ 13-15/9 ở các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang đã gây ra những thiệt hại về người và của. Trong đó, năm người chết do sét đánh (Hà Nội 2, Hoà Bình 1, Cao Bằng 1, Hải Dương 1 người) và hai người bị thương do sét đánh tại tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị ngập đổ, thiệt hại.