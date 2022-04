Meyhomes Capital Phú Quốc kick – off cuộc đua dành cho các 'thợ săn triệu phú'

Thay vì đảm nhận vai trò như một hiệu lệnh xuất quân thông thường, Lễ kick – off tiểu khu The Koradise - Meyhomes Capital Phú Quốc đảm nhận sứ mệnh đánh thức sức mạnh còn tiềm ẩn trong mỗi chiến binh sales, tạo ra nguồn năng lượng mới giúp họ trở thành những “thợ săn triệu đô” đích thực.

Hành trình truyền cảm hứng

Trong gần 4 giờ diễn ra Lễ kick – off tiểu khu The Koradise - Meyhomes Capital Phú Quốc, gần 700 chiến binh kinh doanh đến từ các đại lý phân phối đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: Từ bất ngờ với màn ra mắt ấn tượng của The Koradise thông qua tiết mục múa tương tác kết hợp công nghệ ánh sáng và phần thể hiện giàu nội lực của nữ ca sĩ Cara… đến những phút trầm lắng với bài phát biểu của đại diện chủ đầu tư về quan điểm đồng hành cùng thịnh vượng, cao trào được đẩy lên với những hành động thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết cùng “quét sạch bảng hàng” The Koradise. Và cuối cùng, bữa tiệc thịnh soạn của cảm xúc được hoàn thiện bằng nghi lễ kick – off, đánh dấu cuộc đua dành cho các “thợ săn triệu phú” đã chính thức bắt đầu.

Bữa tiệc của cảm xúc trong lễ kick – off không chỉ giúp mỗi chiến binh kinh doanh hiểu hơn sản phẩm, yêu hơn sản phẩm mà giúp họ xác lập rõ ràng mục tiêu trở thành một “thợ săn triệu đô” cùng The Koradise.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Trong số hơn 700 chuyên viên kinh doanh dự sự kiện, có rất nhiều người gắn bó với Meyhomes Capital Phú Quốc từ những ngày đầu và cũng không ít người đã tạo dựng được uy tín, tên tuổi trên thị trường nhờ kinh doanh dự án. Cũng có không ít người biết tự hoàn thiện mình, từng bước vươn lên chinh phục những mục tiêu cao hơn trong nghề kinh doanh bất động sản. Rõ ràng trong quá trình hợp tác cùng nhau, từ chủ đầu tư tới các sàn phân phối và tới từng bạn chuyên viên sale, chúng ta đều tìm ra được phiên bản cao cấp hơn của bản thân mình. Và trong thời gian tới, mỗi chúng ta còn tìm thấy một phiên bản cao cấp hơn nữa của bản thân khi đưa The Koradise tới tay khách hàng. Những sản phẩm triệu đô cần có những “thợ săn triệu đô” đích thực”.

Những căn shophouse “triệu đô” The Koradise

“Vạch đích” của cuộc đua là việc giới thiệu thành công khu “phố Hàn Quốc” độc bản tại Phú Quốc tới khách hàng. The Koradise gồm 94 nhà phố thương mại cao cấp là tiểu khu đặc biệt nhất trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc. Nó không chỉ sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất khi tọa lạc tại trục công viên sông (trục cảnh quan quan trọng nhất dự án) và trục đại lộ trung tâm An Thới (rộng 36m), mà còn là tiểu khu duy nhất được tư vấn quy hoạch và định hướng phát triển bởi Tập đoàn Daewoo E&C. Đây cũng sẽ là nơi kiến tạo nên “phong vị thiên đường” độc bản tại Phú Quốc nhờ hội tụ 4 giá trị: Thiên đường nhiệt đới Phú Quốc, thiên đường vui chơi giải trí hấp dẫn tầm cỡ khu vực, thiên đường mua sắm sầm uất đêm ngày và thiên đường hội nhập quốc tế. Nói cách khác, tiểu khu The Koradise sẽ là nơi diễn ra nhịp sống sôi động nhất đô thị.

Đại diện đối tác đồng phát triển, ông Byoung Won Yu - Tổng GĐ Liên doanh Tân Á Đại Thành - Daewoo E&C chia sẻ: "Chúng tôi biết nơi nào đáng đầu tư và nơi nào có tiềm năng phát triển. Chúng tôi biết điều gì là quan trọng cho một dự án và biết nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường bất động sản. Đó là cách chúng tôi đạt được thành công trong kinh doanh bất động sản và cũng là lý do để chúng tôi trở thành đối tác của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và hợp tác cùng nhau tại dự án Meyhome Capital Phú Quốc. Chúng tôi tự tin sẽ mang lại một thành công khác tại dự án này như những gì chúng tôi đã làm được với Khách sạn Daewoo và Khu đô thị Starlake”.

Korean Town là một khái niệm quen thuộc trên trên giới, vốn được định nghĩa như những khu phố mua sắm, ẩm thực có sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng xứ Hàn hay đông đảo người Hàn bản xứ. Và tại Phú Quốc, một Korean Town thu nhỏ đang dần hiện hữu nhờ sự hợp tác giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Tập đoàn Daewoo E&C.

The Koradise hứa hẹn sẽ trở thành một thiên đường vui chơi giải trí và lễ hội, một điểm đến mới của du lịch Phú Quốc. Do vậy 94 shophouse The Koradise sẽ là những “cỗ máy in tiền không nghỉ” mới xuất hiện. Chúng xứng đáng là những “bom tấn” trên thị trường shophouse Phú Quốc. Giới thiệu thành công 94 shophouse The Koradise tới khách hàng chính là mục tiêu của những “thợ săn triệu đô” tại Phú Quốc ngay bây giờ.