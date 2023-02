Messi tái hiện bàn thắng tại World Cup 2022, giúp PSG chật vật hạ 'nhược tiểu'

TPO - Lionel Messi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời ở hiệp hai. Đây cũng là pha ấn định tỷ số 2-1, giúp PSG lội ngược dòng để đánh bại Toulouse và củng cố vị trí dẫn đầu ở Ligue 1.

PSG vào trận với những mất mát lớn khi Neymar cùng Mbappe không thể ra sân. Thay thế cho họ là Soler và Ekitike. Hai phương án tạm bợ này không giúp PSG làm nên khác biệt. Ngược lại họ đã nhận đòn đau ở phút 20. Tiền vệ người Hà Lan, Branco van den Boomen, đưa Toulouse vượt lên dẫn trước từ một quả đá phạt trực tiếp thần sầu.

Sau đó là quãng thời gian hưng phấn ít ỏi của Toulouse. Họ đã nhân đôi cách biệt nhưng tiếc rằng, pha ghi bàn thứ hai lại bị từ chối bởi việt vị. Và có lẽ, đó là hồi chuông cảnh tỉnh mà PSG.

Đội chủ nhà tìm lại được nhịp điệu tấn công ăn ý. Các mắt xích di chuyển năng nổ và hiệu quả hơn. Để rồi sau nhiều pha hãm thành, điều gì cần đến cũng đến khi Hakimi tung cú đá chân trái đẳng cấp, ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 38.

Hai bên rời sân với tỷ số 1-1. PSG có bàn gỡ và tưởng như đó là liều doping để họ “tàn sát” đối thủ trong hiệp 2 thì mọi thứ lại trái ngược. Sanches, Vitinha và Fabian Ruiz đã có một ngày thi đấu kém cỏi. Họ không thể khỏa lấp lỗ hổng mà Verratti bỏ lại. Nhiều thời điểm trong hiệp 2, PSG còn bị đối thủ lấn lướt.

Từ chỗ hãm thành gấp 6 lần đối thủ ở hiệp 1 (12 so với 2), PSG đã bị Toulouse vượt mặt về số pha dứt điểm (10 so với 12). Các cầu thủ khách thi đấu như trên sân của mình.

Rất may mắn là trong khó khăn, Messi đã lên tiếng. Phút 58, từ bên ngoài vòng cấm, anh tung cú đá chân trái găm bóng vào góc thấp. Cú ra chân tuyệt hảo này gợi nhớ pha dứt điểm thần sầu của anh trong trận thắng Mexico 2-0 tại World Cup 2022.

Pha lập công vào lưới Toulouse đã là bàn thắng thứ 10 của Messi tại Ligue 1 2022/23 và là bàn thắng thứ 15 của anh trên mọi mặt trận từ đầu mùa. Nhà vô địch World Cup đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt hàng công, khỏa lấp sự vắng mặt của hai siêu sao tấn công khác.

Phút 76, lại là Messi tạo ra sóng gió. May mắn cho Toulouse khi siêu sao 35 tuổi đưa bóng đi vọt xà. Trước khi kết thúc trận đấu, anh tiếp tục in dấu ấn. Không may cho anh, trái bóng lần này tìm tới cột dọc.

Ngoài siêu sao Argentina ra, không nhân tố nào của PSG có thể lên tiếng ở hiệp 2. Thay vào đó, họ dồn sự chú ý vào mặt trận phòng ngự để chống đỡ những đợt tấn công của Toulouse. Rất may là trong 12 pha hãm thành của đội khách, 8 lần ra ngoài và 4 lần bị thủ môn Donnarumma hóa giải thành công. Nhờ vậy, PSG bảo toàn tỷ số 2-1.

Với dấu ấn đậm nét của Messi, PSG bỏ túi 3 điểm khó nhọc. Nhưng rõ ràng nếu các vị trí khác cứ chơi tệ như thế này, Messi khó có thể gồng gánh mãi.