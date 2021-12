Mega Millions - Giải thưởng xổ số hấp dẫn bậc nhất trên đất Mỹ

Xuất hiện từ những năm 90 trở về đây, xổ số Powerball dường như đã trở thành cái tên hot của hoạt động giải trí hiện tại ở Mỹ. Hàng ngàn người kéo nhau thử vận may vào những con số với giấc mơ trúng giải.

Và con số khiến nhiều người phải ước ao rơi vào khoảng ít nhất là 340 triệu USD (mức giải thưởng cao thứ nhì trong lịch sử xổ số nơi đây). Cùng xosokt.vn tìm hiểu về loại hình xổ số hấp dẫn này.

Mega Millions, cái tên gây sốt trong trào lưu xổ số

Ở đất Mỹ có 50 tiểu bang lớn nhỏ, vậy nên các giải xổ số tồn tại và có giá trị tùy thuộc vào từng khu vực và không tính theo giải quốc gia. Mega Millions, Powerball, đó là cái tên của những đại gia xổ số, cái tên mà dù trong mơ ai ai cũng mong muốn mình trở thành.

Tính đến thời điểm hiện tại, con số kỷ lục về tiền thưởng xổ số tại đất Mỹ vẫn do Big Game (tiền thân của Mega Millions) đứng top với giá trị 363 triệu USD vào năm 2002. Xuất hiện cùng thời điểm mở xổ số Powerball, giải Mega Millions cũng chính thức được ra đời với lô mở số đầu tiên ngày 06/09 cùng năm. Mặc dù giải thưởng này chỉ áp dụng cho 12 bang nhất định của Mỹ nhưng đó vẫn là giải thưởng có sức hút và quy mô lớn nhất quốc gia này.

Xem tin tức về sxmt hôm nay

Câu chuyện về những con số, những lần may mắn vỡ oà tràn ngập rất nhiều, rằng chỉ cần 1 USD bỏ ra người chơi có thể thu về 500 triệu USD (tính từ mức khởi điểm với 12 triệu USD và tăng dần theo từng ngày nếu không có ai may mắn trúng giải mỗi vòng quay). Con số hấp dẫn như vậy, liệu ai có thể bỏ qua đây? Dẫu biết là thử vận may nhưng xác suất để ghi tên vào giải thưởng lại rất khó, ước tính chỉ là 1/175 triệu. Bởi giải độc đắc được tính cho 6 chữ số, 5 số đầu lại được lựa chọn ngẫu nhiên từ 1 nhóm 56 số, số cuối cùng lại được rút ra từ 46 số trong 1 nhóm khác. Quả nhiên tỉ lệ trúng thưởng gần như rất nhỏ.

Giải độc đắc khó trúng như vậy, tất nhiên người chơi sẽ gửi vận may vào những giải thưởng khác từ giá trị nhỏ đến lớn (2-250.000 USD). Số lượng người tham gia hoạt động tăng lên từng ngày, con số tiền vé cũng tăng lên chóng mặt. Có một điều rất nhân văn ở loại hình hoạt động này, đó là 35% tiền thu được được Bạn tổ chức dùng để giúp đỡ các dịch vụ của cộng đồng (giáo dục ở các địa phương, học bổng tại các trường đại học,...). Và 50% sẽ dành cho giải thưởng khi người chơi trúng thưởng, với phần trăm các đại lý bán lẻ được hưởng là 5. Số còn lại dùng cho chi phí tiến hành tổ chức quay giải.

Xem trực tiếp xs mn

Với quy mô tổ chức lớn và lượng người tham gia đông đảo, thời gian nhận thưởng có thể từ 180 ngày hoặc đến 1 năm phân theo từng bang khu vực.

Trên đây là cái nhìn tổng quan về hoạt động giải trí vé số tại đất nước phát triển bậc nhất thế giới. Một miền đất hứa với những tấm vé số mong manh nhưng lại ẩn chứa một vận may không ngờ, chắc hẳn ai cũng muốn thử một lần trong đời.

Vậy còn ở Việt Nam, xổ số liệu có phải cái tên đáng mong chờ? Hay mong đợi hơn là sẽ có những giải thưởng hấp dẫn, có sức hút đối với người chơi trong nước. Tất nhiên rồi, bởi đây là hoạt động rất phổ biến trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Thương hiệu: Xổ Số KT Địa chỉ: 67 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Website: https://xosokt.vn/ SĐT: 035 379 0326 Gmail: xosoktvietnam@gmail.com