Mẹ bầu hiện đại và quan niệm "cố gắng" ăn nhiều vì con

Trong quá trình mang thai, nhiều bà mẹ cho rằng “ăn gấp đôi” sẽ là phương pháp nạp dinh dưỡng hiệu quả giúp cả mình và con cùng khỏe mạnh. Thế nhưng, thực tế đây là một quan niệm sai lầm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Khi bước vào thời kỳ mang thai, việc dung nạp lượng calo phù hợp trong mỗi giai đoạn luôn là điều mà chị em cần lưu ý. Theo quy tắc căn bản, trong suốt 3 tháng đầu thai kỳ, người mẹ không cần tăng lượng thức ăn so với trước đây. Tuy nhiên các chị em cần ăn uống đầy đủ để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và giữ được thể trạng tốt nhất. Trong 3 tháng tiếp theo, trung bình mỗi ngày mẹ bầu nên bổ sung thêm khoảng 340 calories và trong 3 tháng cuối cùng là 450 calories. Duy trì tốt lượng calo phù hợp dung nạp vào cơ thể, mẹ và bé sẽ luôn đạt được thể trạng sức khỏe cân đối, thay vì cứ mãi vận dụng quan niệm "ăn nhiều là tốt" khi mang thai.

Thực tế, với quan niệm “ăn gấp đôi”, mẹ tăng cân nhưng con vẫn thiếu chất là tình trạng mà không ít các mẹ bầu mắc phải. Tình trạng mẹ tăng cân quá mức có thể sẽ dẫn đến những hệ luỵ vô cùng nguy hiểm như: sinh non, tiểu đường, thai chết lưu, ... Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khi mang thai các mẹ bầu chỉ nên tăng cân từ 9 - 12 kg. Khi thể trạng tăng hơn 15kg, các mẹ bầu nên theo dõi để điều chỉnh hàm lượng dinh dưỡng phù hợp. Việc tăng cân quá mức có thể là một trong những nguy cơ dẫn đến đến tình trạng cao huyết áp ở chị em trong 3 tháng cuối thai kỳ - điều này là vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Theo The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) từng đưa tin vào năm 2020: tăng huyết áp là nguyên nhân của 26% trường hợp tử vong mẹ ở Châu Mỹ và ở Châu Á là 9%.

Một nghiên cứu về tình trạng hấp thụ dinh dưỡng của mẹ bầu được đăng tải trên tạp chí của Hội đồng Nghiên cứu Y học (MRC), kết luận rằng: “Trong khi mang thai, cơ thể người mẹ sẽ dễ dàng hấp thụ năng lượng và dự trữ chất béo hơn bình thường, do đó dễ dẫn đến tình trạng khó giảm cân sau sinh.” Tiến sĩ Joe McNamara, Trưởng khoa Dân số và Hệ thống Y học tại MRC, cho biết thêm: “Ăn gấp đôi khi mang thai là không cần thiết, và hơn nữa có thể gây nguy hại. Chế độ ăn uống không khoa học của người mẹ có thể ảnh hưởng đến xu hướng bị béo phì của đứa trẻ trong cuộc sống sau này.”

Đứng trước những hệ lụy trên, có thể thấy việc ăn nhiều không phải là cách hữu hiệu giúp mẹ và bé phát triển toàn diện. Thay vì “chọn nhiều” chị em hãy bắt đầu xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học trong quá trình mang thai bằng việc "chọn đúng" thực phẩm cho mẹ bầu.

Trong ba tháng đầu tiên, hệ thống thần kinh của trẻ được phát triển mạnh mẽ. Một trong những lựa chọn mà chị em cần cân nhắc chính là sử dụng thực phẩm hữu cơ để hạn chế tối đa những nguồn thực phẩm dư lượng thuốc trừ sâu, hormone tăng trưởng và kháng sinh. Việc sử dụng thực phẩm hữu cơ sẽ giúp bé phát triển vượt trội về nhận thức và trí tuệ, tránh được những ảnh hưởng xấu lên hệ miễn dịch và loại bỏ nguy cơ thể trạng suy yếu.

Trong những năm gần đây, việc lựa chọn sữa tươi organic làm nguồn dinh dưỡng bổ sung trong quá trình mang thai được các mẹ bầu hiện đại ưa chuộng.

Nhìn chung, sữa organic luôn phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Có thể thấy, thay vì cố gắng “nhồi nhét” thức ăn vào cơ thể, các mẹ bầu hoàn toàn có thể đưa ra các lựa chọn phù hợp và khoa học hơn để có được chế độ dinh dưỡng tốt nhất suốt giai đoạn thai kỳ. Và với lựa chọn sữa cũng vậy, mẹ càng chú trọng trong mỗi quyết định, mẹ càng yên tâm đồng hành cùng con khỏe mạnh mỗi ngày trong suốt những tháng đầu đời.

Sữa tươi nguyên chất Vinamilk 100% Organic tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn Châu Âu, từ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước đến những cô bò được chăm sóc đặc biệt như nghe nhạc khi ăn, được massage và thăm khám thường xuyên bởi các chuyên gia. Để đạt được tiêu chuẩn organic Châu Âu, sữa tươi Vinamilk 100% Organic sử dụng nguồn sữa từ đàn bò khỏe mạnh được nuôi theo chuẩn organic - không sử dụng hormone tăng trưởng, không dư lượng thuốc kháng sinh, ăn thức ăn 100% hữu cơ (không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và phân bón hóa học, không sử dụng các thành phần biến đổi gen).