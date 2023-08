MC Khánh Vy đồng hành cùng Epson Ecotank lan tỏa nguồn cảm hứng “Sắc màu hóa” cuộc sống

Epson - một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các dòng sản phẩm máy in, máy quét, máy chiếu, đã công bố sự hợp tác đầy ấn tượng với MC Khánh Vy, gương mặt đại diện được yêu quý bởi đông đảo công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ bởi sự đa năng, nỗ lực và không ngừng truyền cảm hứng.

MC Khánh Vy sẽ là nghệ sĩ đồng hành cùng dòng sản phẩm đột phá của hãng – dòng máy in phun màu Epson EcoTank với rất nhiều cải tiến cách mạng trong lĩnh vực máy in màu. Đây cũng là dòng máy được tích hợp công nghệ in không nhiệt, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nhờ cấu tạo đơn giản, tối ưu hơn các dòng máy thông thường, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng in ấn ấn tượng, phù hợp cho các nhóm đối tượng văn phòng, công sở, sinh viên.

Điểm tô cuộc sống với các bản in ấn đầy sắc màu

Không còn đơn điệu với hai màu đen trắng, ngày nay tài liệu báo cáo của giới nhân viên văn phòng thường được in màu để biểu thị một cách trực quan nhất các đồ thị và biểu đồ doanh thu, hồ sơ quảng cáo và tiếp thị, góp phần trình bày chính xác hơn về tổng quan dự án. Hơn nữa, với nhiều nghiên cứu chứng minh màu sắc có thể giúp tăng cường khả năng lĩnh hội và ghi nhớ cũng như cải thiện quá trình học tập, các trường đại học ngày càng chú ý đến việc sản xuất các tài liệu giáo khoa có hình ảnh đặc tả nhiều màu sắc thay vì chỉ có nền trắng chữ đen.

Cùng với đó, xu hướng Color Block đang thịnh hành là một minh chứng cho việc màu sắc giúp GenZ tự tin “tuyên ngôn” về cá tính của mình cũng như ứng dụng nó để phát triển sự nghiệp sáng tạo của bản thân. Hàng loạt các trào lưu kinh doanh sổ tay và thiệp tự thiết kế với nhiều hình ảnh đầy màu sắc đã thu hút được phần đông giới trẻ trong thời gian qua.

Máy in EcoTank - phương tiện thúc đẩy sự sáng tạo

Có thể thấy việc in màu đã trở thành nhu cầu thiết yếu và mang lại nhiều hiệu quả trong công việc và học tập. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của việc tiếp cận các sản phẩm máy in màu chính là những định kiến sẵn có về vấn đề chi phí, kỹ thuật cũng như quy trình in ấn phức tạp.

Thấu hiểu tâm lý e dè của người dùng, cùng mong muốn trở thành người bạn đồng hành trong hành trình khám phá thế giới sắc màu để mang những ý tưởng sáng tạo lên ngôi, Epson không ngừng cải tiến dòng máy in phun màu EcoTank với công nghệ In Không Nhiệt tiên tiến, không gây tiêu hao năng lượng chỉ với 12-20W điện cho một tờ giấy in màu thành phẩm. Bài toán chi phí được giải quyết triệt để với khả năng in lên đến 7.500 trang màu chỉ với một bộ mực. Ngoài ra sản phẩm còn có chính sách bảo hành lên đến 2 năm giúp người dùng yên tâm sử dụng máy.

MC Khánh Vy đồng hành cùng Epson lan tỏa nhiệt huyết Gen Z

Được biết đến nhờ thành tích học tập vượt trội, MC Khánh Vy ngày càng được yêu mến với lối suy nghĩ sáng tạo và tích cực. Cô được ví như một Gen Z “tắc kè hoa” khi có thể biến đổi đa sắc màu với từng lĩnh vực công việc mà cô tham gia, luôn chú trọng vào hiệu quả và năng suất cũng như tích cực tìm tòi, khám phá những điều mới. Đây cũng chính là điểm tương đồng rõ rệt giữa “hot girl 7 thứ tiếng” với triết lý kinh doanh của Epson.

Đồng hành cùng Epson EcoTank lần này, Khánh Vy mang đến một tinh thần trẻ trung, đầy sắc màu, đa dạng, đa nhiệm. Cô bộc bạch: “Với Vy màu sắc là yếu tố rất quan trọng trong đời sống và mang những ý nghĩa riêng có thể xoa dịu, chữa lành và thúc đẩy chúng ta phát triển mỗi ngày. Với máy in màu Epson EcoTank, mỗi sản phẩm Vy in ra có thể là bản script cho chương trình, có thể là những tài liệu truyền cảm hứng để viết lách,... đều rất nổi bật và giúp mình có thêm tinh thần làm việc nhiều hơn. Ngoài ra mỗi khi đến các dịp đặc biệt Vy thường tự tay thiết kế thiệp với các hình ảnh đầy màu sắc và in ra để gửi tặng bạn bè hay những người thân yêu, Epson EcoTank chính là trợ thủ đắc lực hỗ trợ Vy trong khâu in ấn đấy.”

Chia sẻ thêm về lần hợp tác này, đại diện Epson cho biết: “Epson luôn không ngừng cải tiến để tạo ra những sản phẩm máy in chất lượng, vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vừa giúp khách hàng trải nghiệm và tìm được nhiều nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống. Sự kết hợp lần này của Epson và MC Khánh Vy được kỳ vọng sẽ mang đến những thông điệp mới mẻ, trẻ trung về màu sắc, tạo điều kiện cho cộng đồng giới trẻ Việt Nam thỏa sức sáng tạo với những bản in màu rực rỡ, sống động cùng mức chi phí tối ưu nhất.”

Máy in EcoTank với các model chủ lực L1210, L3250, L6290 sở hữu những ưu điểm nổi bật như chất lượng in màu vượt trội, có thể in được trên giấy in ảnh, thiết kế cải tiến nhỏ gọn, ít bộ phận thay thế, tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là chế độ bảo hành lên đến 2 năm. Tìm hiểu thêm thông tin về các sản phẩm nổi bật này tại: https://www.epson.com.vn/ecotank