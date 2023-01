MC Khánh Vy chia sẻ những điều học được trong năm qua

Trong video mới đây của nữ MC "7 thứ tiếng", cô chia sẻ về những điều đã học được trong năm 2022 kèm thông điệp về sự phát triển bản thân lành mạnh tới mỗi bạn trẻ.

Thứ nhất, đó là luôn có một lịch trình cụ thể, hình thành thói quen làm việc, tạo nên một "nếp sống" giúp chúng ta tốt lên hàng ngày. Trong chu trình thói quen sáng/tối của Khánh Vy luôn có 3 từ G.E.I (Gratitude - Exercise - Insight). Cô tạm dịch, gratitude tức là sự biết ơn, trân trọng với những gì mình đang có, luôn suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa, để cơ thể luôn trong trạng thái tỉnh táo, nhiều năng lượng, nữ MC Đường lên đỉnh Olympia có thói quen tập thể dục vào các khung giờ buổi sáng, tối. "Cuối cùng, từ insight có nghĩa là sự sáng trí, thay vì lướt mạng xã hội để giải trí, chúng ta hãy sử dụng nó có chủ đích hơn như đọc hay tiếp nhận thông tin, kiến thức mới", Vy nói.

Điều thứ hai cô học được trong năm nay đó là nhiều từ vựng tiếng Anh mới, thú vị, dễ hiểu. Trong video ngắn hơn 6 phút, Vy đã liệt kê ra những cụm từ, từ đáng chú ý để chia sẻ tới mọi người. Cô bạn nổi tiếng qua "clip 7 thứ tiếng" đưa ra lời khuyên dịp cuối năm, các bạn hãy dành chút thời gian ghi lại những cụm từ, câu nói tiếng Anh đã học được để ôn lại, năm sau dùng tiếp.

Tuy bận rộn với lịch dẫn chương trình và sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông cá nhân, Vy vẫn dành thời gian cố định để đọc sách. Vì thế, nữ MC 9x chia sẻ các bước đọc sách hiệu quả tới bạn trẻ như sau: Tìm một vấn đề, "chỗ ngứa" trong cuộc sống của mình - Tìm một cuốn sách nói về nó - Luôn có một cây bút để bên cạnh gạch chân đoạn nào hay (hoặc chụp lại, lưu album về sách) - Giữ thói quen đọc lại những dòng gạch chân - Dù ít nhiều, hãy áp dụng ngay vào cuộc sống.

Thứ tư, Khánh Vy rút ra bài học về cách mình đối xử với bản thân chính là cách người khác đối xử với mình. "Chúng ta sẽ phải đặt niềm vui, hạnh phúc của bản thân làm ưu tiên nhưng không phải ích kỷ. Khi được người khác dành lời khen, hãy mạnh dạn chấp nhận, nở nụ cười và lời cảm ơn tới họ để mình có động lực cải thiện, hoàn thiện bản thân mình hơn. Bởi nếu từ chối lời khen thì cũng không khiến mình trở thành người khiêm tốn", nữ MC chia sẻ.

Cuối cùng, cô nàng Gen Z học được cách yêu bản thân mình trong năm 2022, thông qua việc chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Clip này của Khánh Vy đã thu hút hàng trăm bình luận và hàng nghìn lượt "thả tim" của cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ cảm ơn nữ MC đã truyền cảm hứng và gửi gắm những điều tích cực.

Khánh Vy tuy còn trẻ (sinh năm 1999) nhưng đã giữ vai trò là MC Olympia, MC song ngữ qua các chương trình khác nhau, được yêu thích qua các vlog dạy tiếng Anh, cách tự học IELTS đạt điểm cao, chia sẻ cuộc sống đời thường... Hiện cô có hơn 1,67 triệu người theo dõi trên trang YouTube cá nhân. Cô bạn trở thành MC tiếp nối MC Diệp Chi đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Vừa qua, Khánh Vy đã dẫn buổi giao lưu fan khi sao nữ xứ Hàn CL tới Việt Nam.

MC Đường lên đỉnh Olympia Khánh Vy cũng liệt kê những việc có thể làm từ năm cũ sang năm mới để luôn thu hút niềm vui, hạnh phúc và may mắn:

1. Dọn dẹp phòng/ nhà: Tidy your room and your house

2. Nghe Podcast: Listen to Podcast

3. Dành nhiều thời gian ra ngoài hơn: Spend time outdoors

4. Luôn luôn dọn giường: Always make your bed

5. Đọc nhiều sách hơn: Read more books

6. Uống nhiều nước hơn: Drink more water

7. Nấu ăn ở nhà thường xuyên hơn: Cook at home more often

8. Làm việc hướng tới mục tiêu: Work towards your goals

9. Tiết kiệm tiền: Save money

10. Vận động cơ thể mỗi ngày: Move your body everyday

11. Giới hạn thời gian cho mạng xã hội: Have time limits on social media

12. Đối đãi với bản thân và người khác bằng sự tử tế: Treat yourself and others with kindness