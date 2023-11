MC gốc Việt tiếp tục dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023

TPO - MC gốc Việt Jeannie Mai và Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Sáng 8/11 theo giờ Việt Nam, ban tổ chức Miss Universe đăng tải danh sách các MC chính thức của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2023 vào ngày 18/11 tại El Salvador.

Thông báo viết: "Chào mừng đội hình những người dẫn chương trình toàn nữ của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 72 được dẫn dắt bởi Olivia Culpo, Jeannie Mai và Maria Menounos. Và những MC hậu trường sẽ là Catriona Gray và Zuri Hall".

Năm ngoái, Jeannie Mai và Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo là 2 MC chính thức của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 ở Mỹ. Trước đó, Jeannie Mai nhiều lần đảm nhận vai trò MC hậu trường tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm 2022, Jeannie Mai và Olivia Culpo được lựa chọn để thay thế cho nam MC Steve Harvey - người đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình của đêm chung kết Miss Universe trong nhiều năm qua.

MC gốc Việt Jeannie Mai sinh ngày năm 1979 tại San Jose, California, Hoa Kỳ. 16 tuổi, Jeannie Mai bắt đầu sự nghiệp, cô lang thang đến các hộp đêm nhỏ và trang điểm cho mọi người. Người đẹp sau đó trở thành nghệ sĩ trang điểm của hãng MAC Cosmetics, từng làm việc cho nhiều ngôi sao như Christina Aguilera hay Alicia Keys.

Jeannie bắt đầu theo đuổi nghề MC năm 2003 trong chương trình Character Fantasy của USA Network. Sau đó, cô nổi tiếng với những chương trình như How Do I Look, The Real. Jeannie Mai từng làm MC hậu trường cho cuộc thi Miss Universe từ năm 2011 đến 2014. Cô được xem là MC gốc Việt thành danh nhất ở Hollywood.

Trong khi Jeannie Mai được tin tưởng vì kinh nghiệm dẫn chương trình nhiều năm thì Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo lại bị cư dân mạng nghi ngờ khả năng làm MC khi cô được công bố đảm nhận vai trò dẫn chính tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái.

Trong đêm chung kết Miss Universe 2020, Olivia từng gây chú ý với biểu cảm lạ ở cuối chương trình. Sau khi công bố Miss Peru giành ngôi Á hậu 2, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi kết quả và nhăn mặt. Khi đó, nhiều fan chê Olivia dẫn nhạt, đọc kết quả rời rạc, không khuấy động được không khí đêm chung kết.

Sau khi bị cư dân mạng chế giễu, Olivia Culpo đăng tải một đoạn video ghép hình ảnh cô đang ngồi trên một chiếc thuyền và trang điểm, tạo dáng kiêu sa, kèm theo chú thích: "Tôi đang trên đường uống một lon Red Bull trước khi đến dẫn chung kết Miss Universe vì một tài khoản nói rằng tôi không đủ năng lượng để dẫn chương trình năm nay".

Hành động này được cho là đáp trả những ý kiến chê bai cô không đủ tầm để dẫn chung kết Miss Universe 2022 cùng với nữ MC gốc Việt Jeannie Mai.

Sau khi tiếp quản cuộc thi Miss Universe vào năm 2022, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrakutatip thực hiện nhiều cải cách để đề cao nữ quyền. Đó là lý do đội hình MC của đêm chung kết toàn là nữ. Bà Anne cũng nói sẽ không mời đàn ông ngồi ghế giám khảo tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Miss Universe 2023 bắt đầu vòng chung kết từ 3/11 và kết thúc vào ngày 18/11 tại quốc gia Trung Mỹ - El Salvador. Đương kim hoa hậu là người đẹp Mỹ - R'Bonney Gabriel. Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay là Bùi Quỳnh Hoa.