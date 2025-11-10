MC, giảng viên Công Lưu: Nghề dạy học đem lại cho tôi sự kiên nhẫn

Cơ duyên nào đưa anh đến với Cafe Sáng với VTV3?

MC Công Lưu: Mình đến với Cafe Sáng với VTV3 trong một dịp rất tình cờ. Một lần đang ngồi cafe với một người bạn trong nghề, người bạn có nói vu vơ với mình rằng VTV3 đang tuyển MC thế hệ mới. Mình ngay lập tức tìm thông tin trên các nền tảng và chợt thấy rằng mai là hết hạn đăng ký. Ngay lập tức mình chuẩn bị tất cả các thủ tục cần thiết: làm hồ sơ, làm kịch bản, quay clip dẫn. Có lẽ mình là một trong những thí sinh nộp hồ sơ cuối cùng. Sau đó mình may mắn lọt vào top 20, rồi top 10. Đến top 10 là vòng ghi hình thử mình thấy mình làm chưa tốt lắm nên không có hi vọng nhiều.

Bẵng đi khoảng gần 1 tháng sau, khi mà mình quên luôn cuộc thi đó, thì bất chợt vào một buổi chiều tầm giờ tan tầm, chị Bùi Thu Thuỷ (hiện là Phó trưởng ban phụ trách VTV3) thông báo mình đã được lựa chọn sau 3 vòng thi gắt gao để trở thành người dẫn chương trình thế hệ mới của VTV3 và được lựa chọn dẫn chương trình Cafe Sáng với VTV3 trong một format hoàn toàn mới. Và mình cũng là người dẫn trẻ nhất trong đội hình Cafe Sáng thời điểm đó. Đó chính là hành trình đưa mình đến Cafe Sáng với VTV3 cách đây 3 năm.

Công việc đi dẫn chương trình này có gì đặc biệt?

MC Công Lưu: Khi chia sẻ công việc dẫn chương trình của mình, nhiều người sẽ phải thốt lên: Wao! Trời ơi! Không thể tin được! Bởi lẽ mình sẽ phải dậy từ rất sớm từ khoảng 4 giờ - 4 giờ 30 phút. Những ngày đầu khi còn lo lắng trước khi lên hình mình phải dậy từ 3 giờ để tập dượt cho nhuần nhuyễn kịch bản. Sau đó mình sẽ phải có mặt ở Đài lúc 5 giờ 30 phút để trang điểm và chuẩn bị trang phục lên hình. Đúng 6:00 mình sẽ phải có mặt ở trường quay để tập dượt kịch bản, trao đổi nội dung với khách mời. Cuối cùng mình sẽ lên hình lúc 6 giờ 30 với một gương mặt rạng rỡ nhất để chào đón khán giả ngày mới.

Công việc này hỗ trợ công việc chính của anh tại trường đại học như thế nào?

MC Công Lưu: Đối với mình cả hai công việc: dẫn chương trình và giảng viên đại học đều là đam mê và đều là việc chính cả. Thật ra nếu nhìn kỹ bản chất thì công việc giảng dạy hay dẫn chương trình đều khá giống nhau: đó là mang cảm xúc đến cho người nghe, chỉ là đối tượng khán giả khác nhau thôi.

Đối tượng khán giả của mình ở trường chính là các bạn sinh viên, cũng là đối tượng khán giả rất khó chinh phục. Bởi lẽ mình vừa phải truyền đạt kiến thức với các bạn sinh viên để các bạn ấy ghi nhớ, nhưng đồng thời cũng phải khiến các bạn ấy yêu thích việc học và phải truyền được cảm hứng. Thực sự rất khó. Thế nhưng mình may mắn có những lợi thế về giọng nói, ngoại hình, các kỹ năng hình thể sân khấu, biên tập nội dung của một người dẫn chương trình. Do đó mình biến mỗi buổi lên lớp trở thành “một chương trình” để tạo sự hấp dẫn và hứng thú cho các bạn sinh viên.

Hiện anh đang dạy những môn gì ở trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội?

MC Công Lưu: Kỳ học này mình đảm nhiệm khá nhiều môn học, ví dụ như: Thuyết trình trước công chúng, Dự án nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Kỹ năng bổ trợ. Môn học mình công phu chuẩn bị và dành nhiều tâm huyết nhất là môn Thuyết trình trước công chúng. Với môn học này, nhiều người sẽ nghĩ rằng chắc sẽ chỉ dạy sinh viên nói sao cho hay. Tuy nhiên khi soạn giáo án và bài giảng, mình trăn trở rất nhiều và mình muốn rằng với môn học này, trước khi sinh viên nói cho hay, sinh viên phải thấu hiểu được tâm lý người nghe, phải biết bản chất của giao tiếp, ý nghĩa của giao tiếp trong đời sống con người, và từ đó không phải là dạy sinh viên trở thành những người “biết nói” mà dạy sinh viên trở thành những người “biết kết nối” giữa con người với con người bằng ngôn từ.

Anh thần tượng ai trong công việc và cuộc sống? Vì sao?

MC Công Lưu: Mình nghĩ rằng đối với mỗi người mình gặp trong cuộc sống họ đều là những thần tượng đáng để học tập. Đây là cách mình nhìn nhận cuộc sống.

Mình rất thích câu nói “Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”. Từ khi tốt nghiệp đại học và đi làm đến giờ, đây luôn là kim chỉ nam để mình phải luôn học tập, trau dồi bản thân. Kiến thức không chỉ được học trên giảng đường mà ở mọi nơi: từ một cô bán hàng rong khéo léo mời khách mua hàng, tới bác tài xế trò chuyện với khách hàng khi đang lái xe, cho tới cả các bạn sinh viên sử dụng những công nghệ hiện đại,... Mình luôn nhìn thấy những bài học, những tấm gương từ những con người rất đỗi bình dị. Mỗi người mình gặp gỡ đều học được một khía cạnh tích cực nào đó. Đó là cách mình luôn giữ được sự tích cực trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống.

Nếu được chọn 3 điểm nổi bật của các bạn sinh viên mà anh đang giảng dạy thì anh sẽ nói gì?

MC Công Lưu: Đó là: năng động, chuyên nghiệp và yêu Di sản. Đây là những điểm nổi bật mà mình thấy được từ sinh viên Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội. Các bạn sinh viên trường mình vô cùng năng động trong các hoạt động của trường, cũng như là xã hội và rất đa di năng: từ làm sự kiện, ca hát, nhảy múa, diễn viên,... Bên cạnh đó, mặc dù mới là sinh viên nhưng các bạn ấy có sự chuyên nghiệp nhất định trong công việc, từ học tập cho tới làm nghề. Và cuối cùng là một tình yêu rất lớn với di sản, những giá trị văn hoá của dân tộc với rất nhiều các chương trình, ý tưởng làm cho những di sản của Việt Nam có hơi thở mới và đến gần hơn với công chúng hiện đại.

Nghề dạy học đem lại cho anh điều gì thú vị nhất?

MC Công Lưu: Có lẽ là sự kiên nhẫn. Trước giờ mình tự thấy là người rất kiên nhẫn rồi. Nhưng khi đi dạy học có lúc mình mất đi sự kiên nhẫn vốn có vì sinh viên, vì áp lực. Thế nhưng khi bình tĩnh lại, mình hiểu được rằng dạy học cũng giống như chăm bón một vườn hoa vậy. Có những bông hoa nở sớm, có những bông hoa nở muộn, có những bông hoa chỉ vừa mới hé nụ. Không quan trọng là nở muộn hay sớm, miễn là bạn là một bông hoa thì một ngày cũng sẽ nở. Do đó, mỗi sinh viên sẽ có sự tiếp thu khác nhau, mình phải học cách kiên nhẫn giảng dạy, kiên nhẫn chăm bón những bông hoa đó, rồi một ngày khi cả vườn hoa nở rộ, mình sẽ thấy được hạnh phúc từ sự kiên nhẫn đó.

Nếu chấm điểm hài lòng với cuộc sống hiện tại trên thang điểm 10, anh sẽ tự chấm mình được mấy điểm?

Bản thân mình là người biết đủ. Hiện tại mình cảm thấy cuộc sống của mình quá ư là may mắn và hạnh phúc. Gia đình, bố mẹ vẫn khoẻ mạnh, bản thân mình cũng khoẻ mạnh, có những công việc mình yêu thích, có bạn bè, nhiều đồng nghiệp, khán giả, sinh viên yêu mến,... đó là những điều quá tuyệt vời với mình. Còn nếu như tự chấm, mình sẽ tự chấm mình được 9 điểm. Còn một điểm mình để dư để bản thân mình vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa và luôn nhắc nhở mình phải hoàn thiện mỗi ngày.

Nội dung: Quỳnh Hoa - Thiết kế: Thu Trang - Hình ảnh: NVCC