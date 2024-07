MB tiếp tục dẫn đầu thị trường về CASA trong 6 tháng đầu năm

Ngày 30/7/2024, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, ghi nhận sự phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản toàn tập đoàn (MBGroup) cho thấy tăng trưởng tổng tài sản gần 5% so với năm 2023, đạt 988,605 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 10,3% so với năm 2023, tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân ngành; Lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 13.428 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 13.168 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2023. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn của MB duy trì ổn định với ROA đạt ~2,33%; ROE đạt ~23,17%.

MB kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu toàn tập đoàn được kiểm soát ở mức 1,64%, riêng ngân hàng đạt 1,43%. MB tiếp tục duy trì tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) dẫn đầu thị trường ~38,83% nhờ nền tảng khách hàng lớn và giao dịch qua kênh số. Lợi thế này giúp MB tiết kiệm chi phí vốn đầu vào và tăng hiệu quả kinh doanh đáng kể. CIR riêng ngân hàng ở mức xấp xỉ 27,40%, quản trị chi phí hiệu quả; tiết kiệm chi phí huy động vốn COF ~3,22%.

Bám sát mục tiêu 30 triệu khách hàng và với nền tảng công nghệ thông tin tiêu chuẩn, 6 tháng đầu năm 2024, MB thu hút thêm 1,8 triệu khách hàng mới nâng tổng số khách hàng Ngân hàng đang phục vụ lên 28 triệu khách hàng. Chuyển dịch số toàn diện đáp ứng ~1,6 tỷ giao dịch tài chính trên kênh số (gấp 1,7 lần cùng kỳ 2023), tỷ lệ chuyển đổi số đạt 99.3%; quy mô giao dịch chuyển tiền của MB qua NAPAS đứng đầu hệ thống trong 3 năm liên tiếp (2021 – 2023).

Với phương châm đặt khách hàng là trung tâm, tạo ra các giá trị thông qua trải nghiệm xuất sắc từ nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, lần đầu tiên MB ra mắt dòng thẻ MasterCard Hi Cashback cho phép khách hàng được lựa chọn lĩnh vực hoàn tiền linh hoạt, quản lý được dòng tiền dự kiến cashback ngay sau khi thực hiện giao dịch.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, MB được nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: “Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024 (VNR500)”, “Top 10 Ngân hàng Thương mại uy tín Việt Nam”, “Top 10 doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả”, giải thưởng “Sản phẩm đổi mới, sáng tạo ngành Ngân hàng”, cùng một số giải thưởng quốc tế: “Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới”, “TAB - The Best Derivatives Provider” (Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính tốt nhất Việt nam) và “TAB - Best FX Bank in Vietnam” (Ngân hàng ngoại hối tốt nhất Việt nam) do Asian Banker trao tặng.

Tiếp tục bám sát chiến lược giai đoạn 2022-2026, MB quyết tâm chinh phục 30 triệu khách hàng chào đón kỷ niệm sinh nhật nhà băng tròn 30 tuổi (04/11/1994 – 04/11/2024). MB kiên định mục tiêu chuyển đổi số để trở thành “Doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài chính dẫn đầu”, ưu tiên xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững, củng cố chất lượng các mặt hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp số, áp dụng triệt để, sáng tạo các phương pháp làm việc hiệu quả. Đồng thời, định vị MB thuộc Top 3 các chỉ số về hiệu quả và an toàn, các chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận trước thuế phấn đấu cao hơn bình quân ngành.

Thông tin liên hệ:

Anh Nguyễn Khánh Duy – Phó phòng – Phòng Thi đua và Truyền thông nội bộ

Mobile: 0929 013 333

Email: baochi@mbbank.com.vn.