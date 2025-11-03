Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Mâu thuẫn từ việc làm tổ trưởng, nữ sinh lớp 8 ở An Giang bị bạn đánh hội đồng

LINH LÊ

HHTO - Một nữ sinh lớp 8 tại An Giang phải nhập viện trong tình trạng bầm tím khắp người, tinh thần hoảng loạn sau khi bị nhóm bạn cùng lớp và một số thanh thiếu niên bên ngoài trường đánh hội đồng. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lớp học.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh dã man trước sự chứng kiến của nhiều người. Nạn nhân được xác định là nữ sinh D.T.A. (học sinh lớp 8/2, Trường THCS & THPT Vân Khánh, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh An Giang).

Ngày 23/9, sau khi tan học, nữ sinh A. bị nhóm bạn cùng lớp và một số thanh thiếu niên bên ngoài trường chặn lại trước cổng, lôi ra khu đất trống gần trường rồi đánh hội đồng. Vụ việc khiến A. bị bầm tím nhiều nơi, mắt mờ, tai nghe kém, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn.

nusinh-bidanhhoiddong-angiangjpg-1759486692581.jpg
Nữ sinh A. hiện tại mắt mờ, tai khó nghe sau khi bị bạn học đánh. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp cho báo chí)

Qua tìm hiểu, nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong lớp học. Thời gian gần đây, giáo viên chủ nhiệm phân công A. làm tổ trưởng, nhưng lớp trưởng tên T. không đồng tình, cho rằng A. “hay nói chuyện trong giờ học và chưa nghiêm túc”.

Sự việc sau đó lan ra nhóm chat của lớp. Một số bạn cùng lớp đứng về phía T. và yêu cầu A. phải công khai xin lỗi trong nhóm, song A. không đồng ý. Mâu thuẫn leo thang, dẫn đến việc nhóm của T. hẹn gặp A. sau giờ học để “nói chuyện”, rồi xảy ra vụ đánh hội đồng nghiêm trọng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo công an và yêu cầu giám định thương tích để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Ngày 2/11, cơ quan chức năng tại địa phương cho biết, phía công an xã đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Đại diện Trường THCS & THPT Vân Khánh cho biết nhà trường đã nắm thông tin, yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình. Nhà trường cũng phối hợp với công an địa phương để xử lý, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ tâm lý cho nữ sinh bị hại.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường, khi những mâu thuẫn nhỏ trong lớp có thể bị đẩy lên thành hành vi bạo lực nghiêm trọng. Các chuyên gia giáo dục cho rằng cần tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, giải quyết xung đột trong học sinh; đồng thời gia đình và nhà trường phải phối hợp chặt chẽ để phát hiện sớm, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#bạo lực học đường #nữ sinh An Giang #đánh hội đồng #mâu thuẫn lớp học #trường học an toàn #bệnh viện #xã hội

Cùng chuyên mục