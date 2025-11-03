Mâu thuẫn từ việc làm tổ trưởng, nữ sinh lớp 8 ở An Giang bị bạn đánh hội đồng

HHTO - Một nữ sinh lớp 8 tại An Giang phải nhập viện trong tình trạng bầm tím khắp người, tinh thần hoảng loạn sau khi bị nhóm bạn cùng lớp và một số thanh thiếu niên bên ngoài trường đánh hội đồng. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lớp học.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh dã man trước sự chứng kiến của nhiều người. Nạn nhân được xác định là nữ sinh D.T.A. (học sinh lớp 8/2, Trường THCS & THPT Vân Khánh, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh An Giang).

Ngày 23/9, sau khi tan học, nữ sinh A. bị nhóm bạn cùng lớp và một số thanh thiếu niên bên ngoài trường chặn lại trước cổng, lôi ra khu đất trống gần trường rồi đánh hội đồng. Vụ việc khiến A. bị bầm tím nhiều nơi, mắt mờ, tai nghe kém, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn.

Nữ sinh A. hiện tại mắt mờ, tai khó nghe sau khi bị bạn học đánh. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp cho báo chí)

Qua tìm hiểu, nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong lớp học. Thời gian gần đây, giáo viên chủ nhiệm phân công A. làm tổ trưởng, nhưng lớp trưởng tên T. không đồng tình, cho rằng A. “hay nói chuyện trong giờ học và chưa nghiêm túc”.

Sự việc sau đó lan ra nhóm chat của lớp. Một số bạn cùng lớp đứng về phía T. và yêu cầu A. phải công khai xin lỗi trong nhóm, song A. không đồng ý. Mâu thuẫn leo thang, dẫn đến việc nhóm của T. hẹn gặp A. sau giờ học để “nói chuyện”, rồi xảy ra vụ đánh hội đồng nghiêm trọng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo công an và yêu cầu giám định thương tích để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Ngày 2/11, cơ quan chức năng tại địa phương cho biết, phía công an xã đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Đại diện Trường THCS & THPT Vân Khánh cho biết nhà trường đã nắm thông tin, yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình. Nhà trường cũng phối hợp với công an địa phương để xử lý, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ tâm lý cho nữ sinh bị hại.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường, khi những mâu thuẫn nhỏ trong lớp có thể bị đẩy lên thành hành vi bạo lực nghiêm trọng. Các chuyên gia giáo dục cho rằng cần tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, giải quyết xung đột trong học sinh; đồng thời gia đình và nhà trường phải phối hợp chặt chẽ để phát hiện sớm, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn.