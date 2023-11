Mâu thuẫn chồng chất, chung cư 8.000 dân thường xuyên náo loạn

TPO - Mâu thuẫn giữa ban quản trị và chủ đầu tư khiến cho cuộc sống của khoảng 8.000 cư dân thường xuyên rơi vào hỗn loạn. Ô tô đỗ tràn khắp khu chung cư vì tranh chấp hầm gửi xe; thang máy bị hỏng, rơi tự do vì không được bảo dưỡng...

Hiện nay, những mâu thuẫn giữa cư dân, ban quản trị (BQT) và chủ đầu tư (CĐT) tại chung cư Eco Lake View (số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về vấn đề bàn giao diện tích sở hữu chung, phí bảo trì chung cư, công tác quản lý vận hành,… vẫn chưa được giải quyết.

Ông Trần Anh Tuấn, trưởng BQT chung cư cho biết, từ khi BQT được thành lập vào ngày 6/12/2022 cho đến nay, CĐT của chung cư là Công ty cổ phần Ecoland vẫn chưa bàn giao bất cứ phần diện tích sở hữu chung nào (bao gồm các tài sản chung như hành lang, thang máy, sân thượng, hệ thống cấp nước, điện…) cho BQT.

Trong đó, phần diện tích sở hữu chung - riêng đang gây tranh cãi nhiều nhất giữa hai bên là hai hầm gửi xe ở hai toà nhà HH2 và HH3. CĐT cho rằng toàn bộ diện tích hầm gửi xe dùng để gửi xe ô tô nên thuộc sở hữu riêng của CĐT (theo Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014). Còn phía BQT dẫn căn cứ rằng trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật của hai toà HH2 và HH3 chỉ nêu rằng đây là hai hầm gửi xe, chứ không ghi cụ thể là hầm gửi xe ô tô. Mà theo Điều 101 Luật Nhà ở 2014, những diện tích dùng để gửi các loại xe không phải xe ô tô (xe hai bánh, xe ba bánh, xe đạp, xe cho người khuyết tật) sẽ thuộc sở hữu chung, nên phía BQT yêu cầu CĐT phải xác định rõ ràng các phần diện tích chung - riêng ở hai hầm gửi xe trên.

“Ngày 20/7/2023, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản số 1850 đề nghị CĐT phải bàn giao công tác quản lý vận hành các phần sở hữu chung cho BQT trước ngày 25/7/2023, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được gì cả. Do những mâu thuẫn trên, những ngày vừa qua, cư dân đã ngừng đóng phí dịch vụ gửi ô tô, xe máy. Để đáp lại, bảo vệ tại các hầm gửi xe đã chặn barrier không cho cư dân gửi xe xuống hầm. Vì vậy nên người dân mới phải đỗ xe ô tô trên đoạn đường chung chạy qua chung cư, gây ùn tắc giao thông”, ông Tuấn nói.

Không chỉ vậy, phía CĐT cũng chưa bàn giao khoản phí bảo trì hơn 50 tỷ đồng cho BQT theo quy định. Do BQT không thể sử dụng phí bảo trì, nên nhiều hạng mục trong chung cư đã xuống cấp. Chẳng hạn như hệ thống đèn chiếu sáng ở nhiều hành lang bị hỏng, hệ thống thoát nước tắc nghẽn gây ngập ở sảnh mỗi khi mưa lớn, hệ thống xử lý nước thải không hoạt động khiến nước thải bị xả thẳng ra môi trường…

Đặc biệt, hệ thống thang máy hư hỏng đã lâu nhưng không được bảo trì. “Thang máy đã từng có lần rơi khi có người đi bên trong, nhưng may mắn dừng lại ở tầng 4 nên không ai bị sao”, ông Tuấn nói.

Để tháo gỡ, ngày 10/11 vừa qua, UBND phường Đại Kim tổ chức cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo UBND, đại diện phòng Quản lý đô thị (QLĐT) quận Hoàng Mai, đại diện BQT và CĐT của chung cư Eco Lake View.

Tại cuộc họp, phía CĐT cho biết họ chậm trễ bàn giao khoản phí bảo trì hơn 50 tỷ đồng, là bởi họ đang thực hiện theo hướng dẫn của văn bản số 2808 do UBND quận Hoàng Mai ban hành. Cụ thể, văn bản này yêu cầu hai bên phải làm thủ tục quyết toán khoản phí bảo trì trước, rồi mới đến khâu bàn giao phí bảo trì (căn cứ theo Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng). Thủ tục quyết toán yêu cầu phải có biên bản xác định các phần diện tích và tài sản sở hữu chung - riêng, mà đây lại đang là phần hai bên chưa thống nhất được với nhau.

Tuy nhiên, cả lãnh đạo UBND phường Đại Kim, đại diện phòng QLĐT quận Hoàng Mai và BQT chung cư đều chung một ý kiến rằng phía CĐT hiểu chưa đúng Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, quỹ bảo trì sẽ gồm 2 phần: phần do CĐT đóng góp và phần do cư dân đóng góp. Theo UBND phường Đại Kim, phần cần phải quyết toán theo thông tư là phần do CĐT đóng góp. Còn phần do cư dân đóng góp (hơn 50 tỷ đồng), CĐT không được phép sử dụng phần này khi chưa bàn giao cho BQT nên không cần phải quyết toán, mà phải bàn giao ngay.

Cuối cùng, UBND phường đề xuất: Ngày 13/11/2023 tới, cả BQT và CĐT cùng gửi văn bản tới Vụ pháp chế Bộ Xây dựng để hỏi rõ về nghĩa vụ, thủ tục quyết toán phí bảo trì và sẽ thực hiện theo nội dung văn bản trả lời của Bộ. Ngoài ra, UBND phường Đại Kim cũng đề nghị CĐT tạo điều kiện cho cư dân gửi xe, tạm thời chưa thu phí. Cả BQT và CĐT đều đã đồng ý với những phương án này.

Dự án Eco Lakeview có quy mô hơn 3,8ha; gồm 2 tòa nhà 32 tầng với 3 tầng hầm và 1 tòa nhà để xe cao 9 tầng. Tổng số căn hộ dự án là 1.200 căn hộ, dân số khoảng 8.000 người và đã bàn giao căn hộ cho người dân vào ở từ cuối năm 2018