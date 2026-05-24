Thế giới

Mật vụ Mỹ bắn đối tượng gần Nhà Trắng, người qua đường cũng trúng đạn

Tú Linh

TPO - Mật vụ Mỹ vừa bắn một đối tượng gần Nhà Trắng, khiến một người qua đường cũng bị trúng đạn. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Donald Trump đang có mặt trong toà nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: AP)

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết, cả hai người này đều đang trong tình trạng nguy kịch, sau vụ việc xảy ra ngày 23/5.

Các phóng viên làm việc tại Nhà Trắng cho biết họ nghe thấy hàng loạt tiếng súng và được yêu cầu trú ẩn bên trong phòng họp báo.

Trên mạng xã hội X, Mật vụ Mỹ cho biết “đã biết về các báo cáo liên quan đến tiếng súng gần phố 17 và đại lộ Pennsylvania NW” cách Nhà Trắng khoảng một dãy nhà, và đang “phối hợp xác minh thông tin với lực lượng tại hiện trường”. Cơ quan này nói sẽ sớm cập nhật thêm thông tin.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các sĩ quan đang xử lý tình hình và ông sẽ “cập nhật cho công chúng ngay khi có thể”.

Tổng thống Donald Trump đang có mặt bên trong Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Dấu vết của vụ nổ súng có thể được nhìn thấy trên vỉa hè ngay bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng, nơi băng phong tỏa màu vàng giăng kín và các sĩ quan Mật vụ Mỹ đặt hàng chục biển đánh dấu chứng cứ màu cam trên mặt đất. Các vật dụng y tế, bao gồm găng tay phẫu thuật màu tím và các bộ dụng cụ thường dùng cho nhân viên cấp cứu, cũng xuất hiện tại hiện trường.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, phóng viên cấp cao phụ trách Nhà Trắng của ABC News Selina Wang, chia sẻ đoạn video đầy kịch tính ghi lại khoảnh khắc cô nghe thấy “âm thanh giống như hàng chục phát súng” và lập tức cúi xuống trú ẩn.

Wang cho biết lúc đó cô đang thực hiện công việc thường nhật của các phóng viên Nhà Trắng - tự quay video bằng điện thoại để đăng mạng xã hội. Video cho thấy cô đang nói vài giây về phát biểu trước đó của Tổng thống Trump liên quan đến khả năng đạt thỏa thuận với Iran.

Khi tiếng súng vang lên ở phía sau, Wang lập tức cúi thấp xuống trong lều báo chí - một trong nhiều lều dựng dọc lối vào Nhà Trắng, nơi các đài truyền hình thường ghi hình bản tin. Tính đến tối 23/5, đoạn video của Wang đã được chia sẻ hàng nghìn lần trên mạng xã hội X và đạt ít nhất 3 triệu lượt xem.

Sở Cảnh sát Đô thị Washington cho biết trên tài khoản mạng xã hội X, rằng Mật vụ Mỹ đang xử lý hiện trường và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này. Đây cũng là nơi từng xảy ra vụ phục kích nhằm vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia bang West Virginia hồi tháng 11 năm ngoái.

Binh nhất quân đội Mỹ Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã tử vong do vết thương. Andrew Wolfe, khi đó 24 tuổi, bị thương nguy kịch. Rahmanullah Lakanwal đã bị truy tố trong vụ việc này.

Vụ nổ súng lần này xảy ra chưa đầy 1 tháng sau vụ mà giới chức thực thi pháp luật cho là âm mưu ám sát Tổng thống Trump hôm 25/4, khi ông tham dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn ở Washington. Cole Tomas Allen, đến từ Torrance, bang California, gần đây đã phủ nhận cáo buộc cố ám sát ông Trump và hiện vẫn bị giam giữ.

Trong một vụ việc khác sau đó, các sĩ quan Mật vụ Mỹ đã bắn nghi phạm mà họ cho là đã nổ súng vào lực lượng an ninh gần Đài tưởng niệm Washington, cũng ở gần Nhà Trắng. Michael Marx, 45 tuổi, ở Midland, bang Texas, đã bị truy tố tại tòa án liên bang liên quan đến vụ nổ súng. Một thiếu niên đứng gần hiện trường cũng bị thương trong vụ việc đó.

Tú Linh
Theo AP
#Nhà Trắng #Nổ súng #Bạo lực súng đạn #Tổng thống Trump #Donald Trump #Bạo lực chính trị

