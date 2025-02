Mất ngủ do căng thẳng, làm cách này ngủ ngon ngay

Áp lực công việc và cuộc sống khiến nhiều người bị lo âu, căng thẳng, dẫn đến khó ngủ, mất ngủ. Tình trạng này kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm.

Vì sao căng thẳng gây mất ngủ?

Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng đối diện nhiều áp lực. Với người trẻ là áp lực học hành, thi cử, công việc, các mối quan hệ tình cảm. Còn người trung niên, cao tuổi thì lại có những nỗi lo về gia đình, con cái, sự nghiệp, tiền bạc, bệnh tật… Điều này khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất ngủ.

Chị Vũ Kim Sa (Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hà My) là một ví dụ điển hình. Cứ khi nào stress vì công việc bận rộn, phát sinh trục trặc là chị lại bị mất ngủ, khi thì vài ngày, khi thì 1 – 2 tuần.

“Mỗi lần như vậy tôi nằm cả tiếng đồng hồ mà không thể ngủ nổi, trong đầu lộn xộn bao nhiêu suy nghĩ. Cứ nghĩ hết chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. Cả đêm tôi chỉ ngủ được khoảng 1 – 2 tiếng. Sáng ra người phờ phạc, làm việc kém hiệu quả nên lại càng căng thẳng hơn”, chị chia sẻ.

Căng thẳng khiến não bộ không được thư giãn, nồng độ Cortisol tăng cao, ức chế hoạt động của hormone điều hòa giấc ngủ Melatonin, dẫn đến khó ngủ, mất ngủ.

Khi bị mất ngủ, não bộ phải hoạt động liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, khiến căng thẳng thêm trầm trọng, tạo thành vòng lặp luẩn quẩn: căng thẳng – mất ngủ - căng thẳng hơn – tiếp tục mất ngủ. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu…

Phá vỡ vòng lặp, khắc phục mất ngủ do căng thẳng

Để thoát khỏi vòng luẩn này, cần làm dịu thần kinh và cải thiện giấc ngủ. TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng 2 tiêu chí trên.

An thần ngủ ngon Tâm Bình có chiết xuất Bình vôi chứa hàm lượng Rotundine tự nhiên cao tới 98% làm tăng nồng độ GABA hỗ trợ thư giãn thần kinh, giảm lo âu, giúp tinh thần thoải mái, dễ chìm vào giấc ngủ.

Chiết xuất Nữ lang được nhập khẩu từ châu Âu, chứa Phytomelatonin (Melatonin thực vật) hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học của giấc ngủ, tạo cảm giác buồn ngủ, dễ vào giấc và kéo dài thời gian ngủ sâu. Chiết xuất Nữ lang đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp chứng nhận an toàn GRAS.

Ngoài 2 chiết xuất thảo dược nhập khẩu, TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình còn có các dược liệu quý đã được Y học cổ truyền sử dụng hàng ngàn năm để chữa mất ngủ như: Tâm sen, Lạc tiên, Lá vông, Phục thần…

An thần ngủ ngon Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, mà còn hỗ trợ an thần, giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, giúp người bệnh dễ ngủ, ngủ ngon.

Đặc biệt, sáng dậy đầu óc tỉnh táo, tinh thần sảng khoái, không bị lờ đờ, mệt mỏi như dùng thuốc ngủ Tây y. An thần ngủ ngon Tâm Bình là giải pháp toàn diện cho những người đang phải đối mặt với căng thẳng trong công việc và cuộc sống dẫn đến khó ngủ, mất ngủ.

Từ ngày biết đến An thần ngủ ngon Tâm Bình, chị Vũ Kim Sa đã không còn phải chịu đựng những đêm dài mất ngủ do căng thẳng. Nữ giám đốc phấn khởi chia sẻ: “Mỗi khi căng thẳng, stress là buổi tối tôi lại uống 2 viên An thần ngủ ngon Tâm Bình. Nằm một lúc là vào giấc lúc nào không hay. Ngủ được nên sáng dậy người khỏe khoắn, đầu óc sáng suốt, tháo gỡ các công việc vướng mắc hiệu quả hơn”.

Đừng để mất ngủ khiến bạn thêm căng thẳng, mệt mỏi, hãy đến ngay nhà thuốc gần nhất mua An thần ngủ ngon Tâm Bình để nhanh chóng lấy lại giấc ngủ ngon mỗi tối. Hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85, các chuyên gia luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn giải pháp cải thiện phù hợp.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.