Mason Nguyễn chính thức lên tiếng về mối quan hệ với MaiQuiin

Khang Duy
HHTO - Mason Nguyễn “var thẳng” tin đồn hẹn hò, khiến cộng đồng fan vừa hả hê vừa thêm quyết tâm trong cuộc đua bình chọn Anh Trai “Say Hi” 2025.

Mới đây, một tài khoản trên nền tảng Threads bất ngờ đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Mason Nguyễn ngồi quán cùng một cô gái được cho là nữ ca sĩ MaiQuiin. Tấm ảnh này nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt suy đoán rằng cả hai đang bí mật hẹn hò. Sự việc thu hút nhiều luồng ý kiến, đặc biệt khi Mason đang bước vào giai đoạn nước rút của vòng bình chọn chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025.

z7277588457619-b15ac4834fbb9eebb662c5c0b06f8512.jpg
Bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trước khi tin đồn có thể đi xa hơn, Mason Nguyễn đã chủ động lên tiếng làm rõ với cộng đồng fan là Cổ Đông thông qua kênh broadcast Instagram. Anh chia sẻ hình ảnh chụp tệp file có tên “Chân tình ft MaiQuiin” kèm theo lời nhắn: “Mối quan hệ thật sự với chị MaiQuiin”. Động thái này ngầm khẳng định Mason Nguyễn và chị đẹp MaiQuiin không hẹn hò mà họ chỉ hẹn… thu âm, chuẩn bị tung ra một sản phẩm hợp tác.

z7277588133661-1f801878615be96787b8e1a2deb104fa.jpg
Mason lên tiếng về tin đồn hẹn hò với MaiQuiin.

Trước phản ứng nhanh chóng và trực diện này, cộng đồng người hâm mộ của Mason Nguyễn đã dành lời khen cho nam rapper vì không ngại “var thẳng” các tin đồn thất thiệt. Khi mọi hiểu lầm đã được giải quyết, người hâm mộ nhanh chóng quay trở lại “mặt trận” quan trọng nhất lúc này: Bình chọn cho Mason Nguyễn vào Top 5 Trai “Say Hi” 2025.

Tập 12 Anh Trai Say Hi 2025.

Trong tập 12 phát sóng ngày 29/11, Mason tiếp tục ghi điểm với sân khấu solo Bí Mật Nhỏ nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả lẫn cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tình hình cuộc đua vote khiến fan của anh “đứng ngồi không yên” khi Mason vừa bị B Ray giật lấy vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Điều này khiến các Cổ Đông càng quyết tâm, đồng lòng dồn toàn lực để giúp Mason giữ vững một vị trí trong Best 5 của chương trình.

z7268226053321-b592542f80077ca93ae1a0b0853cac84.jpg
Khang Duy
