Marvel làm phim về “tình cũ” Scarlet Witch: Khi siêu anh hùng đi xin việc

HHTO - Từng là một trong những "tam giác tình yêu" nổi tiếng nhất Marvel với Vision và Scarlet Witch, Simon Williams (Wonder Man) chuẩn bị có màn chào sân chính thức trong MCU với một phong cách hoàn toàn mới lạ.

Mới đây, Marvel đã tung ra trailer chính thức cho series Wonder Man, dự án đánh dấu sự xuất hiện của một trong những nhân vật có lý lịch “khủng” nhất nguyên tác truyện tranh. Thay vì khai thác những trận chiến giải cứu vũ trụ, bộ phim lựa chọn hướng đi mới, rẽ vào sự châm biếm những góc khuất tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Là "bản gốc" của Vision

Trong nguyên tác truyện tranh, Simon Williams (tên thật của Wonder Man) sở hữu một lý lịch khá phức tạp. Anh vốn là một doanh nhân phá sản, sau đó nhận được siêu năng lực nhờ thí nghiệm tia Ionic từ Baron Zemo. Simon không chỉ sở hữu sức mạnh thể chất ngang ngửa Thor hay Hulk mà còn có cơ thể bất tử dưới dạng năng lượng sống.

Wonder Man sở hữu cơ thể cấu tạo từ năng lượng Ionic, mang đến sức mạnh thể chất ngang ngửa Hulk cùng khả năng bất tử và phóng năng lượng cực mạnh.



Ở Marvel, mối liên kết thú vị nhất của Simon Williams chính là với Scarlet Witch và Vision. Trong truyện tranh, não bộ của Simon từng được dùng làm hình mẫu để tạo ra tâm trí cho Vision. Điều này dẫn đến việc cả hai thường được xem như "anh em", đồng thời tạo nên mối tình tay ba đầy kịch tính khi Simon cũng dành tình cảm sâu đậm cho phù thủy Wanda Maximoff.

Simon Williams có "mối quan hệ phức tạp" với nàng Phù Thủy Đỏ trong nguyên tác. Ảnh: Marvel Studios

Câu chuyện "phim trong phim"

Khác với mô-típ siêu anh hùng cứu thế giới mà Marvel hay khai thác, Wonder Man sẽ đi sâu vào hành trình cá nhân của Simon Williams, khi anh là một diễn viên đang chật vật tìm kiếm hào quang tại Hollywood.

Thay vì hình ảnh người đàn ông da trắng như nguyên tác, Marvel lại quyết định chọn nam diễn viên da màu Yahya Abdul-Mateen II cho vai diễn.

Nội dung phim xoay quanh việc Simon tình cờ gặp gỡ Trevor Slattery (do Ben Kingsley thủ vai), một nam diễn viên đã qua thời kỳ đỉnh cao. Cả hai cùng theo đuổi vai diễn đổi đời trong dự án tái khởi động bộ phim siêu anh hùng mang tên Wonder Man của đạo diễn huyền thoại Von Kovak.

Ảnh: Marvel Television/Disney+

Trong khi nỗ lực tỏa sáng trên màn ảnh, Simon lại phát hiện mình thực sự sở hữu siêu năng lực ngoài đời thực. Sự trỗi dậy của những sức mạnh bí ẩn này đã khiến anh lọt vào tầm ngắm của đặc vụ Cleary từ Cục Kiểm soát Thiệt hại (DODC). Cleary nhanh chóng dán nhãn Simon là một "mối đe dọa phi thường", đẩy nam diễn viên vào những tình huống dở khóc dở cười giữa trách nhiệm của một người hùng và ước mơ trở thành ngôi sao.

Ảnh: Marvel Television/Disney+



Dự án lần này được dẫn dắt bởi đạo diễn Destin Daniel Cretton, người từng tạo nên thành công cho Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân (2021). Wonder Man gồm 8 tập và sẽ được phát hành trọn bộ trên nền tảng Disney+ vào ngày 27/01/2026.