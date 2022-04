Marathon vì an toàn giao thông lần thứ I được tổ chức tại Hà Nam

Căn cứ theo Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG ngày 10 tháng 01 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát dịch COVID-19”, Báo Giao thông phối hợp với Công ty Cổ phần Đường Đua Mới phối hợp tổ chức Giải Marathon Vì an toàn giao thông . Giải chạy được tài trợ chính bởi Quỹ Toyota Việt Nam.

Để góp phần trong công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cộng đồng cũng như hưởng ứng kế hoạch năm An toàn giao thông 2022, Marathon Vì an toàn giao thông được tổ chức với thông điệp gắn kết đam mê thể thao vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời truyền cảm hứng thay đổi hành vi, nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân Việt Nam. Với chủ đề chính năm nay là “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà” Ban tổ chức hi vọng mỗi vận động viên tham gia chương trình sẽ trở thành một đại sứ tích cực trong việc lan tỏa tinh thần tham gia giao thông an toàn để giữ gìn sự bình yên cho mỗi mái ấm. Đặc biệt, một phần doanh thu từ việc bán vé sẽ được ủng hộ cho Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông để gửi tới với những gia đình nạn nhân TNGT gặp khó khăn, cùng họ san sẻ nỗi đau và gánh nặng kinh tế. Được tổ chức vào ngày 16/04 tại Tam Chúc, Hà Nam, các vận động viên tham gia giải Marathon "Vì An toàn giao thông" sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thanh bình, đẹp như một bức tranh thủy mặc, hoang sơ mà hữu tình. Với tổng diện tích 5000 ha, toàn bộ quần thể chùa bao gồm các hồ nước, núi đá tự nhiên và các thung lũng, tạo nên một khung cảnh hoang sơ, kỳ vỹ, như thể một “Vịnh Hạ Long trên cạn” của Việt Nam. 1. Thời gian tổ chức giải: - Sự kiện diễn ra trong 02 ngày, trong đó ● Ngày 15/04/2021: Từ 09h00 đến 20h00 Expo day với các Gian hàng trưng bày Vận động viên đến nhận bộ race-kit ● Ngày 16/04/2022: Từ 04h00 đến 12h30 Vận động viên thi đấu Lễ Bế mạc và trao giải - Thời gian thi đấu: + Nội dung chạy 42.195km vào lúc 05h00 ngày 16/04/202; + Nội dung chạy 21.0975km vào lúc 07h00 ngày 16/04/202; + Nội dung chạy 10km vào lúc 08h45 ngày 16/04/202; + Nội dung chạy 5km vào lúc 09h00 ngày 16/04/202; Tất cả các cự ly đều xuất phát từ Trung tâm Hội Nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc - Lễ Bế mạc diễn ra lúc 10h00 ngày 16/04/202 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam 2. Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam 3. Hình ảnh, video quảng bá, thẻ tác nghiệp tại sự kiện Liên hệ yêu cầu hoặc phối hợp về hình ảnh, video quảng bá và tác nghiệp tại sự kiện, vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Đường Đua Mới. Nếu sử dụng tư liệu có sẵn trên các kênh của Giải Marathon "Vì an toàn giao thông" vui lòng ghi nguồn dẫn. Mọi thông tin về Giải xin mời liên hệ Ban Tổ chức: Ông Trương Hoài Dương, Trưởng phòng truyền thông Điện thoại: 0908632868 Email: media@racejungle.com P.V