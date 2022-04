Mạo nhận cháu lãnh đạo tỉnh, lừa hơn 61 tỷ đồng 'nướng' vào casino

Ngày 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Trọng Thành (SN 1991, trú ở thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra, cách đây hơn ba năm, Thành hành nghề môi giới bất động sản, khi biết ông Phạm Đức H., Giám đốc Công ty CP Đầu tư Viet Way (có trụ sở giao dịch tại Hà Nội) muốn mua đất ven biển Khánh Hòa để cùng các cổ đông đầu tư dự án khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp nên tìm cách tiếp cận.

Sau nhiều cuộc trao đổi, biết ông H. được các cổ đông trong doanh nghiệp giao quản lý nguồn vốn lớn, nên cuối tháng 8/2018, Thành "nổ" là Giám đốc Công ty TNHH MTV bất động sản Thành An tại TP Nha Trang; mạo nhận là cháu một vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lúc đó để "câu nhử" ông H. đặt cọc 750 triệu đồng mua 5 lô đất nền tại dự án Khu đô thị Mỹ Gia với giá gốc.

Thành chụp "sổ đỏ" hai thửa đất ven biển ở thôn Tây, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) của người chị ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hòa đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, chuyển cho ông H. rồi "vẽ" ra tên chủ nhân 2 thửa đất này là Lê Thanh Lâm đang có nhu cầu kết nối đầu tư khách sạn nghỉ dưỡng.

Đối tượng Nguyễn Trọng Thành.

Để chiếm đoạt tiền của ông H., Thành tạo hộp thư điện tử jinnnt2016@gmail.com mạo danh Lê Thanh Lâm để gửi thư trao đổi về tính khả thi của dự án, đồng thời thuyết phục ông H. góp vốn hợp tác kinh doanh với Lâm và Thành, thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang. Tưởng thật, ông H. chuyển 3,753 tỷ đồng vào tài khoản do Thành chỉ định; đồng thời Thành soạn thảo một sổ thủ tục như "Hợp đồng dịch vụ đo vẽ đất"dự án tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, "Hợp đồng đặt cọc" để tạo lòng tin với ông H.

Không dừng lại ở đó, Thành tiếp tục lừa dối ông H. góp vốn mua một thửa đất ở phố Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập, TP Nha Trang với giá 22 tỷ đồng và cam kết sẽ bán lại được 28,5 tỷ đồng. Tháng 11 và 12/2018, ông H. chuyển khoản 8 tỷ đồng cho Thành để đặt cọc mua thửa đất nêu trên. Đến cuối năm, ông H. báo tin cho Thành biết là các cổ đông trong Công ty CP Đầu tư Viet Way không đồng ý đầu tư dự án tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, mà muốn địa thế ven biển ở nơi khác gần TP Nha Trang.

Lúc này, Thành đã "ném" toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của ông H. vào những cuộc đỏ đen ở Khánh Hòa, Bình Thuận, nên tiếp tục mưu tính lừa đảo khi giới thiệu đất dự án ven biển ở Bãi Dài, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Để tạo lòng tin với ông H., Thành sử dụng điện thoại truy cập Google Map dò tìm thửa đất 17.864m2 ở ven biển Bãi Dài rồi nhờ người quen tìm hiểu thông tin mới biết được thửa đất đó UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa triển khai dự án khách sạn nghỉ dưỡng; đồng thời nhờ người vẽ bản đồ thửa đất này và phần đất mở rộng 92.000m2 để chuyển cho ông H. và nói dối đó khu đất đó do mình làm chủ sở hữu.

Lần này, Thành vào mạng xã hội liên lạc với một đối tượng để "đặt hàng" làm giả "sổ đỏ" số CE 585862 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Nguyễn Trọng Thành. Bằng "sổ đỏ" giả mạo này, Thành hối thúc ông H. cùng 3 cổ đông trong Công ty CP Đầu tư Viet Way góp vốn hợp tác đầu tư. Ngày 29/10/2018, Thành "vẽ" ra hợp đồng hợp tác kinh doanh để thành lập Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương, giới thiệu người đại diện bên A là một vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giao cho Thành làm đại diện, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đóng góp 45% cổ phần bằng giá trị đất, phần còn lại ông H. cùng 3 cổ đông là đại diện bên B đóng góp 72 tỷ đồng và giao cho ông H. làm Tổng giám đốc.

Theo đó, Thành cam kết với đối tác sẽ đảm nhiệm làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu thửa đất cho Công ty Nam Thái Bình Dương và các hồ sơ, thủ tục pháp lý triển khai dự án, còn ông H. và các cổ đông thanh toán chi phí thủ tục hành chính, nộp tiền thuế đất. Sau khi hai bên ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, Thành tạo email mạo nhận là vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà để gửi thư đề nghị ông H. và các cổ đông chuyển khoản 36 tỷ đồng làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đất đai, nộp thuế đất, đồng thời "đặt hàng" cho một đối tượng làm giả "sổ đỏ" CE 585905 cấp ngày 26/12/2018 và "sổ đỏ" CE 585862 cấp ngày 22/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Thái Bình Dương thửa đất 17.864m2 và 92.000m2.

Tiếp đó, Thành truy cập trang thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa để tra cứu một số văn bản, thủ tục liên quan đất đai, đầu tư dự án, thông báo nộp thuế đất… rồi chuyển mẫu mã, thông tin, hình dấu, chữ ký của người có thẩm quyền cho đối tượng làm giả 3 quyết định, 4 thông báo, 1 Hợp đồng cho thuê đất của UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nội dung giao đất, cho thuê đất, chứng nhận đầu tư… dự án khách sạn nghỉ dưỡng của Công ty Nam Thái Bình Dương để cung cấp cho "đối tác".

Táo bạo và liều lĩnh hơn, Thành còn "vẽ" ra biên bản cung cấp tài liệu liên quan hoạt động hợp tác kinh doanh, nhận tiền góp vốn có chữ ký của ông Lê Thanh Quang và con dấu Tỉnh ủy Khánh Hòa. Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ cuối tháng 7/2018 đến đầu tháng 10/2019, Nguyễn Trọng Thành đã lừa đảo chiếm đoạt gần 61,4 tỷ đồng, trong đó có hơn 28,2 tỷ đồng của ông H. và hơn 33,1 tỷ đồng của 3 cổ đông còn lại.

Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Thành đều "ném" vào các cuộc ăn chơi và đánh bạc tại nhiều sòng bạc ở Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai và Campuchia. Cho đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam cuối tháng 5/2020, Thành chỉ mới trả lại cho ông H. 200 triệu đồng, trong khi tài sản thu giữ được của bị can chỉ có 1 xe ôtô, 1 máy tính, 1 ĐTDĐ và 20 triệu đồng.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố Nguyễn Trọng Thành về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 104 BLHS có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3, Điều 341 BLHS có khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.

