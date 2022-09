Mang thai 26 tuần phát hiện ung thư và câu nói 'cứa vào tim' của người mẹ trẻ

TPO - Bệnh viện K Trung ương vừa tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân Phan Thị Thu T. mang thai 31 tuần với chẩn đoán u lympho No n-H odgkin giai đoạn IVA được chuyển sang từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé trai nặng 1600 gram chào đời ngay trong căn phòng phẫu thuật với ekip mổ liên viện của Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản TW.

“Em muốn giữ con”- một câu nói ngắn gọn nhưng là cả sự quyết tâm và đánh cược sinh mệnh của người mẹ yêu con

Khai thác nhanh tiền sử, chị T. mang thai lần 3, trong đó 2 bé đầu bệnh nhân T. sinh thường, lần mang thai thứ 3 không phát hiện bất thường, chỉ đến khi thai ở giai đoạn 25-26 tuần bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng hạ vị kèm ra máu âm đạo rỉ rả. Khám tại bệnh viện K, bệnh nhân được chẩn đoán u lympho Non hodgkin biểu hiện tại cổ tử cung trên nền thai 26 tuần. Sau khi được bác sỹ tư vấn kỹ, chị T.vẫn đưa ra quyết định ... “Em muốn giữ con”. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng cả tình yêu thương bao la vô bờ của người mẹ với sinh linh bé bỏng đang cùng chung nhịp đập. Bỏ qua lo lắng về tính mạng của mình vì con, câu chuyện của chị T. một lần nữa khiến các bác sỹ nhớ lại “câu chuyện cổ tích giữa đời thường” của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên quyết tâm sinh bé Bình An vào năm 2019.

Giọng nói yếu ớt, nhưng ánh mắt quyết tâm quyết định giữ lại đứa bé với mong muốn sẽ cầm cự được nhiều nhất có thể đủ để đứa bé có thể chào đời đã khiến các bác sĩ Bệnh viện K quyết định trao đổi cùng bệnh viện Phụ sản TW để theo dõi sát sự phát triển của khối u cho chị T.và mong muốn kéo dài tối đa tuần tuổi thai kỳ.

Kip phẫu thuật liên viện tiến hành ca mổ cấp cứu 2 trong 1 “vừa mổ bắt con, vừa phẫu thuật điều trị ung thư” cho sản phụ

Đầu tháng 9/2022, chị T.thấy xuất hiện ra máu âm đạo nhiều hơn, khám và theo dõi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bác sỹ nhận định máu âm đạo chảy từ khối u. Các bác sỹ bệnh viện Phụ sản đã trao đổi ngay và chuyển người bệnh sang Bệnh viện K để tiến hành phẫu thuật.

Cuộc hội chẩn diễn ra ngay trong đêm trực ngày 06/09, các chuyên gia của hai bệnh viện đánh giá: khối u to sùi loét chiếm toàn bộ cổ tử cung, chảy máu nhiều, các bác sỹ đã để gạc âm đạo cầm máu nhưng do khối u lớn, hoại tử nên không cầm được máu. Cùng với đó bệnh nhân có hiện tượng chuyển dạ, cơn co tử cung đã có, và đưa ra phương án mổ bắt con cho sản phụ và cắt toàn bộ tử cung để cầm máu cho chị T.ngay trong đêm.

Mọi công tác chuẩn bị được diễn ra khẩn trương và cẩn trọng nhất. Ekip phẫu thuật cũng có sự tham gia của bác sỹ cả 2 bệnh viện: TS.BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thắng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cuộc mổ được cân nhắc, tính toán kỹ càng để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

Chỉ ít phút sau ca mổ diễn ra, đúng 21h00 bé trai nặng 1600gram chào đời, tiếng khóc của em như khiến niềm vui vỡ òa với ekip mổ, em bé được chuyển về khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản TW. Ca mổ tiếp tục được thực hiện phối hợp nhịp nhàng dù còn nhiều khó khăn.

TS.BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó trưởng khoa Ngoại phụ khoa cho biết “Nguy cơ chảy máu trong mổ là rất lớn bởi bệnh nhân T.cùng một lúc tiến hành 2 cuộc mổ, khối u trong cổ tử cung kích thước quá lớn và ống cổ tử cung cũng rất to đã xóa hết ranh giới giải phẫu, cùng với đó thân tử cung vì sản phụ mổ đẻ chưa co hồi nên càng làm mất các mốc giải phẫu, gây nhiều khó khăn cho chúng tôi trong mổ.”

Trong mổ bác sỹ nhận thấy có tổn thương u cổ tử cung kích thước 6x10cm, mủn nát hoại tử, chảy máu, vì vậy ekip đã cắt toàn bộ tử cung cho chị T. Do mất máu nhiều trước đó, bệnh nhân đã được hồi sức tích cực và truyền 4 đơn vị hồng cầu, 4 đơn vị huyết tương. Cuộc mổ kết thúc thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của ekip phẫu thuật liên viện. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Gia đình chị T.rất vui mừng vì hiện chị T.dần hồi phục và em bé đang được chăm sóc tiến triển mỗi ngày "Nhìn thấy 2 mẹ con hàng ngày như vậy là gia đình tôi mừng lắm rồi. Mong cho con trai tôi phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, tôi không còn mong ước gì hơn vì đó ước nguyện lớn nhất của cả gia đình, cảm ơn các bác sỹ 2 bệnh viện rất nhiều”.

Tình mẹ bao la, không gì có thể đong đếm được, hy vọng rằng với sự chăm sóc, điều trị của các bác sỹ, chị T.và con trai sẽ sớm được trở về nhà để con được có hơi ấm của mẹ và chị T.cũng được tiếp thêm nghị lực để vượt qua hành trình điều trị còn dài phía trước.