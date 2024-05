Mảng sơn, mực in của nhiều nước ‘không có cửa’ với Việt Nam

TPO - Ông Vương Bắc Đẩu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn, mực in Việt Nam - cho biết, ngành sơn phủ, mực in trong nước đã tiệm cận với công nghệ hiện đại của thế giới, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các quốc gia; thậm chí nhiều mảng sơn, mực in của nhiều nước còn “không có cửa” với Việt Nam.