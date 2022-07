Mang niềm vui đến với cựu TNXP Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An đúng ngày 27/7

TPO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ và 72 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (ViMC) phối hợp với báo Tiền Phong, hội Cựu TNXP, Tỉnh đoàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, trong ngày 27/7, đoàn công tác của ViMC và báo Tiền Phong đã trao tổng cộng 90 suất quà cho các cô chú là cựu TNXP khó khăn của ba tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ An (mỗi địa phương 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng).

Tại Quảng Trị, trong không khí đầm ấm của buổi lễ, cô Trần Thị Vui (xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, đời sống của cô rất khó khăn, thường xuyên ốm đau. Cô có một người con gái lấy chồng ở tỉnh Quảng Nam xa xôi, không mấy khi về thăm mẹ. Hiện cô Vui sống một mình cùng với bố mẹ già. “Hoàn cảnh khó khăn, hiện cô vẫn không có nhà ở, đang ở nhờ nhà ông ngoại. Mỗi năm được các đơn vị quan tâm động viên, cô rất hạnh phúc, giúp cô lạc quan hơn để sống vui, sống khỏe”, cô Vui nói.

Ông Lê Công Bình, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội Cựu TNXP tỉnh có 9.000 hội viên, nhiều hội viên thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, có 160 hội viên cựu TNXP nữ sống đơn thân, không nơi nương tựa, là thương binh, nhiễm chất độc da cam…

“Chúng tôi rất vui khi được các đơn vị quan tâm thăm hỏi và tặng quà cho các hội viên. Những món quà ý nghĩa của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và báo Tiền Phong góp phần giúp các cựu TNXP vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ trong xây dựng quê hương”, ông Bình cho hay.

Tại Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Bình, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội cảm ơn sự quan tâm của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam, báo Tiền Phong và cho biết: Tỉnh hiện có 26.000 cựu TNXP, đa số hội viên đều mang trong mình những căn bệnh khác nhau, tuổi thọ, sức khỏe giảm sút nhanh. Mỗi năm có đến 400 đến 500 hội viên từ trần. Đặc biệt, có 300 hội viên cô đơn, không chồng con; có hội viên không có nhà ở, hoàn cảnh rất khó khăn.

“Chúng tôi rất mong muốn sự quan tâm của cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ cho 300 hội viên nữ cô đơn kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống”, chị Hồng bày tỏ.

Cô Võ Thị Hơi, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, cô tham gia TNXP từ 1972, kết thúc chiến tranh trở về địa phương. Sau khi về địa phương đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nên cô không lập gia đình, không có con.

“Bây giờ, cô ở một mình, nhà cửa đang tạm bợ, đau ốm thường xuyên, cuộc sống vất vả lắm. Mấy năm nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, nên các cô đỡ tủi thân. Đặc biệt, năm nay, kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam, được địa phương, doanh nghiệp quan tâm, các cô hạnh phúc lắm, cố gắng vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn duy nhất của cô bây giờ là được Nhà nước hoặc các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ sửa sang lại căn nhà khỏi bị mưa dột, nắng nóng, để ổn định cuộc sống, nâng cao sức khỏe”, cô Hợi nói.

Tại Nghệ An, ông Chu Vĩnh Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An có số lượng thanh niên tham gia lực lượng TNXP trên 51 nghìn người. Hiện nay, số hội viên còn sống là trên 20 nghìn.

Ông Hiệp cho hay, hiện tỉnh có 504 hội viên không chồng hoặc không vợ, không có con. "Những hội viên này rất khó khăn, rất cần sự chung tay của Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, giúp các hội viên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần", ông Hiệp nói.

Tại các địa phương trao tặng, ông Dương Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, qua hoạt động này, doanh nghiệp mong muốn thể hiện sự biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cựu TNXP đã chiến đấu hi sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

"Mọi năm, Tổng công ty đều có các hoạt động thăm hỏi các trung tâm thương binh nặng, thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, viếng nghĩa trang..., năm nay, chúng tôi cùng báo Tiền Phong thực hiện chương trình cho các bác cựu TNXP. Qua hoạt động này mới thấy, lực lượng cựu TNXP hy sinh, cống hiến nhiều nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các hoạt động tương tự" - ông Dương Hoàng Anh nói.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 72 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam, báo Tiền phong đã kêu gọi nhiều đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ 7,4 tỷ đồng xây dựng 120 căn nhà cho người có công tại Hòa Bình, 3 căn tại Hà Tĩnh và tặng quà trị giá 100 triệu đồng tại Thanh Hóa. Các đơn vị khác tham gia chương trình như: Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) dành tặng 320 triệu; Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) 60 triệu đồng; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) 90 triệu đồng; Quỹ Vì Tầm vóc Việt - Ngân hàng TMCP Bắc Á 50 triệu đồng; Tập đoàn TNG (TNG Holdings Vietnam) 50 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên 10 triệu đồng; Tập đoàn Miền Trung 50 triệu đồng; Công ty dược Đức Khang 40 triệu đồng; Trường Trung cấp Fansipan 25 triệu đồng. Tổng kinh phí của chương trình đạt hơn 8,1 tỷ đồng.