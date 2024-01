Mang nhà hát xuống phố

TP - Với những đêm nhạc chen kín khán giả dù khán đài là vỉa hè, bậc thang…, Sing with me mang đến một làn gió mới trong đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng và cũng là sự làm mới mình của một nhà hát đang trên lộ trình tự chủ.

“Trạm dừng” âm nhạc

Tối cuối tuần, không gian trong nhà ở Công viên APEC (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thêm rộn ràng. Dù Đà Nẵng đang đón đợt lạnh đầu tiên, nhưng nhiều người dân và du khách vẫn mặc mưa lạnh để đến với đêm nhạc Sing with me, chủ đề Chuyện của mùa đông. Đây là lần đầu Sing with me được tổ chức trong nhà vì lý do thời tiết. Trước đó, đều đặn mỗi tháng, chương trình vẫn được tổ chức ở khuôn viên Công viên APEC với sân khấu ngoài trời. Nói là sân khấu nhưng chỉ “set up” đơn giản tạo sự gần gũi, kết nối với tấm bảng led Sing with me được treo cao để mời gọi khán giả.

Lần đầu tiên bắt gặp Sing with me bên vỉa hè, ai cũng sẽ ngờ ngợ nhớ đến một Xuân hạ thu đông rồi lại xuân hay Mây lang thang vốn đã nổi đình nổi đám và thu được hàng chục triệu lượt xem trên Youtube. Nhưng Sing with me có dấu ấn riêng trong lòng khán giả bởi sân khấu ngẫu hứng mang đậm chất đường phố. Lúc thì nằm ngay trên vỉa hè đường Bạch Đằng nối dài, tựa lưng vào biểu tượng cánh buồm; lúc thì bố trí phía trong công viên với phông nền là vườn tượng APEC cùng cầu Rồng thấp thoáng xa xa. Khán đài lúc là vỉa hè, lúc là những bậc thang nối tít tắp bên biểu tượng cánh buồm.

“Sing with me thực sự đã thay đổi và lan tỏa hình ảnh đa năng, chuyên nghiệp, sôi động của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đến với đông đảo công chúng, thích ứng trong bối cảnh cả nước tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, tạo những sân chơi văn hóa thu hút và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống”. Ca sĩ Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương

Đặc biệt, sân khấu này phục vụ khán giả hoàn toàn miễn phí. Khán giả cũng đa dạng, trẻ có, già có, Tây có, ta có. Đa phần đều là những vị khách tình cờ ghé ngang một lần rồi yêu mến mà quay lại thêm lần sau, lần sau nữa. Họ đều thoải mái kê dép ngồi bệt trên nền đất, trên bậc thang hoặc đứng cả tiếng đồng hồ để thưởng thức âm nhạc.

Lần đầu biết đến Sing with me lúc đi dạo cùng bạn bè dọc bờ sông Hàn, Nguyễn Thị Hồng Thương (SN 1995, quận Sơn Trà) dần trở thành “khách quen” của mỗi đêm diễn. Thỉnh thoảng có bạn bè, người thân ghé thăm Đà Nẵng đúng dịp chương trình diễn ra, Thương đều dẫn đến thưởng thức. “Chương trình thực sự rất mới mẻ, trẻ trung, các nghệ sĩ cũng “cháy” hết mình với khán giả. Ca sĩ và ban nhạc rất ngẫu hứng và kết nối với mọi người. Không những thế, nhiều du khách nước ngoài chỉ tình cờ đi ngang cũng ngồi lại cả tiếng đồng hồ để nghe nhạc, dù đa phần chương trình đều là các bài hát tiếng Việt”, Thương kể.

Khi âm nhạc cất lên, đâu cũng là sân khấu

Với nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Trưng Vương, đây cũng là lần đầu họ trình diễn ở một sân khấu đặc biệt như vậy. Dù thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn lớn, nhỏ của nhà hát, nhưng đối với ca sĩ trẻ Minh Hoàng, mỗi lần trình diễn ở Sing with me lại là một trải nghiệm mới mẻ, hạnh phúc trong đời nghệ sĩ. “Ở sân khấu đó, tôi có thể dễ dàng kết nối, tương tác với khán giả. Chưa bao giờ nghệ sĩ gần với khán giả đến vậy, ca sĩ và khán giả cùng vui vẻ hòa giọng, những đoạn điệp khúc với cả trăm, cả ngàn người cùng hát cứ thế vang vọng trong không gian, rất ấn tượng”, Minh Hoàng cho biết.

Đảm nhận vai trò người dẫn chuyện cho nhiều số của Sing with me, MC Ngô Quốc Văn cảm nhận sự khác biệt rất lớn so với lúc dẫn các chương trình trong nhà hát hay trên các sân khấu. “Sẽ có chút lo lắng vì sợ chất lượng âm thanh không được tốt trong không gian mở, nhiều tạp âm. Sẽ có lúc khó khăn do thời tiết không thuận lợi. Nhưng ở đó, khán giả luôn hết mình với các nghệ sĩ. Format của chương trình cũng mới mẻ, phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện đại, bởi vậy, mỗi nghệ sĩ luôn cảm thấy có năng lượng tích cực, tự hoàn thiện và làm mới mình sau mỗi đêm diễn”, Quốc Văn nói.

Theo ông Trần Văn Hào (ca sĩ Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương), Sing with me được ấp ủ với mong muốn tạo ra không gian nghệ thuật mới mẻ cho công chúng thông qua âm nhạc, là nơi để mỗi khán giả có thể chia sẻ những câu chuyện, những nội dung tích cực, lạc quan và yêu đời. Với việc lựa chọn làm một sân khấu mở ở công viên APEC, nhà hát kỳ vọng tạo ra một chương trình nghệ thuật công cộng độc đáo, tạo sân chơi văn hóa, giao lưu mang tính cộng đồng. “Khi âm nhạc cất lên, đâu cũng là sân khấu, bởi vậy, dù ở đâu, khán giả cũng sẽ được thấy hình ảnh một nhà hát năng động, sáng tạo, trẻ trung; các nghệ sĩ luôn nhiệt huyết và thích nghi với mọi hoàn cảnh để mang lời ca tiếng hát đến với mọi người”, ca sĩ Quang Hào chia sẻ.

Với concept mới mẻ, quả thật, Sing with me đã trở thành một điểm hẹn níu chân người dân và du khách. Bên bờ sông Hàn thơ mộng, khán giả lắng nghe các nghệ sĩ cùng ban nhạc hòa nhịp những giai điệu quen thuộc. Trong không gian ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả được xóa nhòa khi hàng trăm khán giả say sưa hòa giọng theo những bản “hit” đi cùng năm tháng. Không cần sân khấu bệ cao, không cần rèm nhung hay ánh đèn chói lóa, những nghệ sĩ ngồi trên ghế, bên giá nhạc biểu diễn giữa không gian “đường phố” xóa đi phần nào định hình cứng nhắc về một nhà hát chỉ chuyên biểu diễn các chương trình nghệ thuật truyền thống, cách mạng… trong lòng người dân Đà Nẵng.

Như cách mà vị giám đốc nhà hát trẻ vẫn tự hào, rằng trong thời đại nội dung giải trí số phát triển mạnh mẽ, khán giả vẫn chọn và đến với một sân khấu biểu diễn không đầy đủ tiện nghi, không cầu kỳ, kiểu cách như Sing with me. “Việc biểu diễn ngoài trời cũng yêu cầu rất cao về chuyên môn đối với nghệ sĩ, bên cạnh đó, có khả năng ứng biến linh hoạt, tương tác với khán giả. Điều đó cũng là động lực để mỗi nghệ sĩ của nhà hát phải không ngừng thay đổi, học hỏi và trau dồi khả năng để có thể đáp ứng yêu cầu của khán giả hiện đại”, ca sĩ Quang Hào nói.

Trong năm 2024, Nhà hát Trưng Vương sẽ tiếp tục chuỗi chương trình Sing with me và dự định tăng thêm tần suất cũng như mở rộng thêm các địa điểm biểu diễn trên địa bàn Đà Nẵng và trên cả nước. Mà theo như ca sĩ Quang Hào, đây là hướng phát triển gợi mở của nhà hát trong tiến trình tự chủ, thúc đẩy sức sáng tạo, tự làm mới phương thức biểu diễn để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. g.t