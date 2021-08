Màn nhảy cầu ghi điểm tuyệt đối của nữ VĐV 14 tuổi

TPO - Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến nay đã có hàng trăm nghìn lao động (LĐ) mất việc làm, LĐ tự do cũng nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 1 tháng triển khai gói hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói an sinh lần 2).