Mãn nhãn với show diễn “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” tại Sun World Ba Na Hills

Từ 30/4 đến 30/8, Sun World Ba Na Hills sẽ thết đãi du khách show nghệ thuật mới toanh “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng (The Battle of the Moon Kingdom)”. Được đầu tư quy mô, hoành tráng, show diễn hứa hẹn mang tới cho du khách một “đại tiệc nghệ thuật đẳng cấp 5 sao”.

Sau “Vũ hội Ánh Dương”- show diễn từng làm nên một hiện tượng Sun World Ba Na Hills năm 2019, Công viên chủ đề hàng đầu thế giới trên đỉnh Bà Nà tiếp tục đánh dấu sự trở lại của du lịch Đà Nẵng, một mùa hè tưng bừng cho du lịch Đà Nẵng, với việc ra mắt show nghệ thuật mới “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng – The Battle of the Moon Kingdom”. Diễn ra tại Quảng trường Ánh Trăng, thuộc Lâu đài Mặt Trăng - một không gian mới ra mắt dịp 30/4 này tại Sun World Ba Na Hills, “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” được dàn dựng bởi những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam– tổng đạo diễn của nhiều chương trình nghệ thuật lớn, đạo diễn dàn dựng Trần Ly Ly – đạo diễn của những vở diễn gây tiếng vang như “Huyền thoại làng chài”, “Hồ thiên nga”, “Những người khốn khổ”, Tom Trandt– nhà thiết kế trẻ tài năng, sáng lập thương hiệu Môi Điên, biên đạo múa Xuân Thảo - Đình Lộc – cặp đôi vũ công nổi tiếng của showbiz Việt, đạo diễn, biên đạo múa của hàng loạt gameshow truyền hình như “Thử thách cùng bước nhảy” – mùa 4, “Gương mặt thân quen nhí”, “Thử tài siêu nhí”… Với sự tham gia trình diễn của 160 nghệ sĩ, trong đó có 90 nghệ sĩ Quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Nga, Brazil, Ukraine… cùng 70 nghệ sĩ Việt Nam là cascadeurs chuyên nghiệp và sinh viên thể thao, “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” sẽ là show nghệ thuật mở màn cho hành trình khám phá Vương quốc Mặt Trăng đầy bí ẩn với những công trình kiến trúc ấn tượng sẽ được đưa vào ra mắt trong thời gian tới. Kéo dài 20 phút, “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” kể câu chuyện về Lâu đài Mặt trăng, nơi ẩn chứa những điều diệu kỳ và huyền bí trong Xứ sở của những người khổng lồ. Lâu đài Mặt trăng được cai trị bởi Nữ Hoàng Mặt Trăng – Luna Queen ” xinh đẹp tuyệt trần cùng thần dân thân thiện hiếu khách. Ở đó, cư dân có biệt tài làm nên những điều kỳ lạ và phi thường, khiến du khách nơi nơi đều ngưỡng mộ, tấp nập ghé thăm. Sức hấp dẫn của Nữ hoàng Mặt Trăng và Lâu đài Mặt Trăng đã nhanh chóng trở thành mục tiêu thôn tính của những kẻ tham lam muốn xâm chiếm lâu đài diệu kỳ này. Một ngày nọ, một đội quân áo đỏ tinh nhuệ vượt qua vòng bảo vệ, đánh úp hòng chiếm đoạt Lâu đài Mặt Trăng. Bằng tài trí, sự khôn khéo của Nữ Hoàng Luna Queen cùng những cận thần dũng cảm như Sói Quyền Năng – Powerful Wolf , Cú Thông Thái – Erud Owl, những cư dân của Lâu đài Mặt trăng đã đánh tan âm mưu xâm lược sau khi trải qua một trận chiến ác liệt tại Quảng trường Ánh Trăng. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam- “cha đẻ” của The Battle of the Moon Kingdom cho biết: “Dù tên của show diễn là Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng, nhưng thông điệp chúng tôi gửi đến khán giả lại đề cao giá trị hòa bình. Sau trận chiến khốc liệt thì những con người ở hai vương quốc Mặt trăng và Mặt trời đã gỡ bỏ hận thù, sống trong hòa bình, thân ái. Những điều tưởng như đối kháng, chế ngự lẫn nhau như Mặt trăng và Mặt trời rồi cũng hóa giải, hướng tới sự thuận hòa, yêu thương. Sự hòa hợp đó không chỉ dừng lại ở giữa con người với nhau mà cao hơn cả là giữa cái thực và cái ảo, giữa quá khứ và hiện tại”. Từng chương hồi của “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” được gợi mở ấn tượng, ngôn ngữ kể chuyện bằng nghệ thuật trình diễn đỉnh cao. Khán giả sẽ không khỏi bất ngờ và rồi vỡ òa trong cảm xúc khi được chiêm ngưỡng những vũ điệu sôi động, kết hợp những màn trình diễn võ thuật đầy ấn tượng của các diễn viên cascadeur và parkour chuyên nghiệp, những bộ trang phục lộng lẫy, huyền bí, những đạo cụ có tạo hình ấn tượng như: Ngựa khổng lồ, Rồng phun khói. “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên dấu ấn mới cho Bà Nà, và trở thành lý do để du khách phải đến với Sun World Ba Na Hills trong mùa hè này. Ấn tượng không chỉ bởi vũ đạo và câu chuyện, show diễn hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải trầm trồ thán phục ngay từ khi các diễn viên xuất hiện, trong những trang phục được thiết kế đặc biệt như thể các nhân vật bước ra từ thần thoại. Tom Trandt - Nhà thiết kế trang phục cho show diễn mới tại Bà Nà chia sẻ: “Nếu như Vũ hội Ánh Dương nói về Mặt trời thì Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng sẽ khắc họa một thế giới đối lập, bằng những tone màu lạnh, thiên về bóng đêm, và những sắc màu chủ đạo như xanh dương, tạo cho vở diễn sự huyền bí. Sử dụng những chất liệu vải được dệt riêng cho show và bảng màu mang đến sự liên tưởng về một thế giới không có thực, cùng các thiết kế trang phục mang sắc thái thời Trung cổ nhưng vẫn có hơi hướng hiện đại, các nhà thiết kế trang phục của ”Trận chiến ở Vương Quốc Mặt Trăng” sẽ đưa khán giả bước vào một cuộc sống khác hoàn toàn so với thực tại. Và rồi, khán giả, trong suốt show diễn, sẽ được quên đi thời gian lẫn cuộc sống bộn bề họ đang có, để bay bổng và sống cùng những nhân vật, trong một thế giới thật đẹp”. “Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” sẽ không đơn giản chỉ là một show diễn nghệ thuật mới- điều mà du khách đã quá quen thuộc và ngóng chờ mỗi năm tới Bà Nà. Đây là show diễn đánh dấu sự trở lại đầy mới mẻ của khu du lịch, đồng thời khắc họa chân dung mới hoàn toàn của Sun World Ba Na Hills. Đó sẽ là một Sun World Ba Na Hills - nơi tương truyền có những Người Khổng Lồ sinh sống trong lòng núi, nơi ẩn chứa nhiều bí mật và phép thuật lạ kỳ. Năng lượng của họ đã biến dãy núi Chúa - Bà Nà thành một vùng đất thiên nhiên trù phú và tươi đẹp. Lâu dần, theo thời gian, hậu duệ của những Người Khổng Lồ đã phát triển thành 2 Vương quốc cùng chung sống chung trên dãy núi này, đó là Vương quốc Mặt Trời – vùng đất của những lễ hội rộn ràng suốt 4 mùa và Vương quốc Mặt Trăng – thế giới của những điều kỳ diệu, của trí tưởng tượng và sự bí ẩn. Ông Nguyễn Lâm An- Giám đốc Sun World Ba Na Hills chia sẻ: “Hơn một show diễn nghệ thuật đơn thuần, "Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng” sẽ là dấu mốc đánh dấu một Sun World Ba Na Hills thật khác lạ, với rất nhiều sản phẩm, công trình, dịch vụ và lễ hội, liên tục ra mắt trong năm nay và thời gian tới. Chúng tôi kỳ vọng, những điều mới mẻ này của Bà Nà sẽ khiến du khách không ngừng ngạc nhiên về một Đà Nẵng – thủ phủ của du lịch cả nước, với những hấp dẫn mà không điểm đến nào có được”. Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng sẽ được trình diễn từ 30/4- 30/8, liên tục trong 4 tháng với 2 suất diễn mỗi ngày vào 10h15 và 11h15 (trừ Thứ ba). Và không chỉ ra mắt show diễn đẳng cấp này, hè 2022 cũng sẽ là mùa hè bùng cháy của Sun World Ba Na Hills, với hàng loạt công trình biểu tượng mới như Cổng thời gian, Lâu đài Mặt Trăng, Rạp chiếu phim Airship, Thác Thần Mặt trời, cùng Lễ hội B’estival ẩm thực và bia sôi động suốt mùa hè… P.V