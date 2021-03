Màn "dứt áo ra đi" khỏi Hoàng gia Anh của vợ chồng Harry - Meghan được dựng thành phim

Hãng phim Lifetime vừa công bố kế hoạch làm bộ phim thứ 3 về đôi uyên ương nổi đình nổi đám thời gian gần đây Harry và Meghan. Lý do hẳn là vì những sóng gió hoàng tộc xoay quanh vợ chồng Hoàng tử Harry và Hoàng gia Anh đã trở thành chủ đề được cả thế giới quan tâm kể từ sau cuộc phỏng vấn ồn ào với Oprah.

Trong thời gian tới, những sóng gió xoay quanh gia tộc này sẽ được nói đến trong bộ phim Harry & Meghan: Escaping the Palace (tạm dịch: Harry & Meghan: Trốn chạy khỏi Hoàng cung).

Những lùm xùm giữa Meghan Markle và Hoàng gia Anh sẽ được đưa lên màn ảnh rộng.

Theo những gì hãng phim tiết lộ, tác phẩm sẽ khai thác chuỗi sự kiện đã "xô đẩy" vợ chồng Hoàng tử rời bỏ Hoàng gia, và tất nhiên cộng thêm đủ thứ chuyện "hậu trường" nữa để chiều lòng những khán giả mê drama.

Mặc dù bộ phim sẽ không tập trung vào cuộc phỏng vấn của Harry - Meghan vì lý do bản quyền, nhưng một số bí mật “động trời” khác, chẳng biết do ai tiết lộ, có thể sẽ được đưa lên màn ảnh rộng. Dự kiến, phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Còn hiện tại hãng phim đang tổ chức casting cho dự án này, bởi toàn bộ các nhân vật trong Hoàng gia đều là do diễn viên (tất nhiên) đóng.

Hãng Lifetime cho biết, khán giả sẽ có thêm góc nhìn mới về scandal vừa qua.

Trước thông tin trên, dư luận đã lập tức có những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng, nhà làm phim đang lợi dụng scandal để trục lợi. Một số khác chỉ trích Meghan Markle vì cô lại tiếp tục gây thêm phiền phức cho Hoàng gia Anh (mặc dù Meghan chưa hề lên tiếng gì về chuyện này).

Mặt khác, những người hiếu kỳ coi đây là cơ hội để họ biết rõ hơn về nội tình hoàng cung, vốn lâu nay luôn được “tô hồng” bởi truyền thông. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ sự lo lắng cho Nữ hoàng Anh, bởi bộ phim có thể sẽ tạo nên cơn khủng hoảng tiếp theo cho điện Buckingham.

Nhiều người cho biết, Nữ hoàng luôn “đau đầu” từ sau ngày Meghan Markle rời Hoàng gia.

Trong quá khứ, Lifetime từng sản xuất 2 bộ phim về cặp vợ chồng “anti Hoàng gia” này. Lần đầu là vào năm 2018, với Harry & Meghan: A Royal Romance (tạm dịch: Harry & Meghan: Chuyện tình Hoàng gia) kể về hành trình yêu nhau của đôi trẻ. Tác phẩm thứ hai là phim Harry & Meghan: Becoming Royal (tạm dịch: Harry & Meghan: Trở thành người Hoàng gia), ra mắt vào năm 2019.

Các nhân vật trong bộ phim Harry & Meghan: Becoming Royal.